Cazan a un pirómano mechero en mano tras provocar dos incendios en dos días en Puerto Real (Cádiz)

La Policía Nacional ha detenido en Puerto Real (Cádiz) a un pirómano acusado de provocar el pasado domingo un incendio forestal en el parque urbano de la calle Del Rosal. El arrestado también estaría vinculado a un fuego desatado un día antes, sábado, en una zona próxima.

El primero de los incendios fue provocado a las las 22:10 horas del 17 de agosto, cuando varios vecinos detectaron un fuerte olor a humo y localizaron un foco de fuego en una zona de pasto próxima a viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz CF.

Utilizando mangueras, los residentes lograron contener las llamas hasta la llegada de los Bomberos y de la Policía. El presunto autor fue sorprendido saliendo en actitud huidiza de la zona del incendio, según los testigos, que lograron retenerlo hasta la llegada de los agentes.

El sospechoso reconoció de manera espontánea haber prendido fuego en el lugar, y en el cacheo preventivo se le intervinieron dos mecheros, una linterna y papel.

El pirómano también estaría detrás del incendio del 16 de agosto en una zona cercana, que puso en riesgo varias viviendas y que los vecinos lograron sofocar a tiempo. Existen grabaciones aportadas por los residentes, en las que se observa al mismo individuo en las inmediaciones del fuego.

Los Bomberos de Cádiz intervinieron en ambos sucesos. El domingo emplearon unos 300 litros de agua para refrescar y asegurar la zona, con abundante pasto y maleza seca que facilitaban la propagación. La rápida actuación de vecinos, bomberos y Policía evitó que el fuego se extendiera a la masa forestal y a las viviendas colindantes, con posibles consecuencias graves.

Ya son más de 30 pirómanos detenidos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 32 personas y 93 más figuran como investigadas por su relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el 1 junio. Actualmente hay 188 investigaciones policiales abiertas, según datos proporcionados este martes por el Ministerio del Interior.

Según técnicos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de España, los pirómanos provocan 2 de cada 10 incendios forestales en nuestro país, y la mano del hombre está detrás de 9 de cada 10.

El Código Penal castiga con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses los incendios que pongan en riesgo la vida o la integridad física. Si no concurre ese peligro en un incendio forestal, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y multa de 12 a 18 meses. Puede elevarse a 6 años de prisión y 24 meses de multa cuando el fuego revista «especial gravedad», es decir, cuando afecte a grandes superficies, cause graves efectos erosivos, altere de forma significativa la fauna o la flora, dañe espacios protegidos, destruya recursos o se haya provocado con ánimo de lucro.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido a la «ola de calor» y la «emergencia climática» como los principales responsables de la crisis nacional de incendios: «España ha sufrido 16 días de ola de calor, es la más larga desde que tenemos registros, desde 1975. Con independencia de cuál sea la causa de los incendios, es evidente, nos lo dice la ciencia, que la emergencia climática se está agravando, es cada vez más recurrente y más asidua».

Este lunes aún había activos 40 incendios en España, 23 de ellos «especialmente preocupantes», tal como ha reconocido el Gobierno.

Otro pirómano detenido en Camas

Además, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Camas han detenido a un presunto pirómano por varios incendios registrados este lunes en el municipio sevillano.

Al arrestado, que aún no ha pasado a disposición judicial, se le atribuye un delito de incendio por varios focos que los bomberos han sofocado en las últimas horas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. No han trascendido más datos sobre el investigado.

Algunos de los fuegos se declararon cerca de viviendas, pero fueron extinguidos rápidamente por los Bomberos. En Santiponce, municipio colindante, un incendio reciente afectó al entorno del conjunto arqueológico de Itálica, incidente que está investigando la Guardia Civil.