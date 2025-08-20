Detenido un pirómano de 72 años en Málaga: prendió maleza con un mechero para mirar fijamente las llamas

La Policía Local de Marbella (Málaga) ha detenido a un pirómano de 72 años por provocar presuntamente un incendio en San Pedro Alcántara. Los agentes lo han localizado en los alrededores gracias a la foto de un testigo. El hombre, vecino de Marbella y natural de Tolox, prendió fuego a la maleza con un mechero para luego detenerse a mirar fijamente las llamas desde la distancia. Cuando vio a la Policía, intentó esconderse entre unos setos.

El incendio tuvo lugar el lunes de la semana pasada, sobre las 11:45 horas, junto a un supermercado en la confluencia de las calles Santa María y Santa Rita. La rápida actuación de los Bomberos evitó que el fuego, que afectó a unos 25 m², tuviera consecuencias mayores.

El testigo declaró que vio al pirómano arrodillado, manipulando la maleza, y después lo volvió a ver a unos 100 metros del lugar, con la mirada fija en las llamas. Facilitó una fotografía del sospechoso y los policías lo localizaron en los alrededores poco después, oculto entre unos setos. El hombre desprendía un fuerte olor a humo y llevaba encima un mechero naranja. El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.

Otro detenido en Córdoba

Además, la Guardia Civil investiga a un joven de 23 años como presunto autor de un incendio forestal en Palma del Río (Córdoba) el pasado 25 de junio. El fuego arrasó unos 50 m² de vegetación y afectó hábitats de alto valor ecológico en la ribera del Genil, junto al puente peatonal San Francisco Javier. Los servicios de emergencia lo controlaron sin daños personales.

Un testigo lo vio prender varios focos de fuego y avisó a la Policía Local. Los agentes lo localizaron en una zona de vegetación, junto a uno de los focos. En la mano tenía un mechero que intentó esconder apresuradamente en el bolsillo. Al verse sorprendido, adoptó una actitud agresiva y acometió contra la fuerza policial. La Guardia Civil se personó después y lo arrestó por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Además, se le investiga por un presunto delito de incendio forestal.

Este martes, la Policía detuvo a un pirómano, también mechero en mano, tras provocar dos incendios en dos días en Puerto Real (Cádiz), uno de ellos en una zona de pasto próxima a viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz CF. El sospechoso reconoció de manera espontánea haber prendido el fuego, y en el cacheo preventivo se le intervinieron dos mecheros, una linterna y papel.

También fue arrestado otro presunto pirómano en Camas (Sevilla) por varios incendios registrados este lunes en el municipio, también cerca de viviendas.

Según datos proporcionados este martes por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 32 personas y 93 más figuran como investigadas por su relación con incendios forestales registrados en España desde el 1 junio. Actualmente hay 188 investigaciones policiales abiertas.

El Código Penal castiga con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses los incendios que pongan en riesgo la vida o la integridad física. Si no concurre ese peligro en un incendio forestal, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y multa de 12 a 18 meses. Puede elevarse a 6 años de prisión y 24 meses de multa cuando el fuego revista «especial gravedad», es decir, cuando afecte a grandes superficies, cause graves efectos erosivos, altere de forma significativa la fauna o la flora, dañe espacios protegidos, destruya recursos o se haya provocado con ánimo de lucro.