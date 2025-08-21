Soy diseñadora de interiores y éstas son las 6 cosas que hacen que tu casa se vea fea: jamás las pondría

Tener una casa en condiciones, o una que sea algo que guste a todo el mundo, no sólo pasa por tener muebles que se vean buenos y cuidados, o saber cómo mantener el orden y la limpieza. A veces son los pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia entre tener una casa con estilo, o una que pida a gritos un cambio. Y para poder acertar, nada como seguir los consejos de toda una experta en decoración de interiores, que ha desvelado en redes las 6 cosas que hacen que tu casa se vea fea y que jamás ella pondría.

Con una cuenta que supera los 37.500 seguidores, la cuenta de TikTok de @youngdesignqueen1 se ha convertido en la ayuda inestimable para encontrar lo último en decoración, pero también, para saber qué se lleva y cuáles son esos pequeños elementos que ya están pasados de moda, o que de hecho, desmerecen el estilo que tiene tu casa. En uno de sus vídeos más visitados, explica que seis elementos ella nunca pondría en su hogar, de modo que será mejor que tomes nota y los elimines, en caso de que tengas alguno de ellos porque además, nos desvela alternativas que son mejores.

Las 6 cosas que hacen que tu casa se vea fea

Vamos a conocer a continuación, 6 cosas que, según esta experta, hacen que una casa se vea fea. Además, hemos querido recopilar algunos consejos extra que puedes aplicar desde ya en tu propio hogar y con ello que se vea renovado y con mucho estilo, sin necesidad de hacer reformas.

Escobillas del baño a la vista: no hay nada peor que una escobilla para el baño que encima esté a la vista. Hace tiempo que nadie las compra ya que está claro que las tapadas, como las que ella aconseja, quedan mejor a la vista y sobre todo, son mucho más higiénicas. Luces amarillas en el baño: Las luces cálidas en el baño están mucho más presentes de lo que solemos pensar, pero la diseñadora de interiores aconseja evitar ese efecto amarillo en esta estancia de la casa, y apostar por la luz natural que venga de una ventana y en caso de no tenerla, puedes escoger bombillas o luces que sean blancas. Todo se verá más iluminado y limpio. Toalleros cromados en el baño: los toalleros cromados fueron tendencia, pero hoy transmiten un aire pasado de moda. «Gritan casa del 2007», asegura en el vídeo. En su lugar, las actuales pasan por el negro mate, el níquel cepillado o el latón envejecido, ya que aportan más estilo y encima, un aire mucho más sofisticado y como dice «dan vibra de hotel boutique». Duchas sin presión y antiguas: Cambiar el cabezal de ducha no cuesta tanto y puede hacer que la bañera se vea completamente distinta. La diseñadora de interiores aconseja elegir aquellas que tienen filtro porque son más modernas, quedan mejor, mejoran la presión del agua y encima la piel y el cabello se ven beneficiadas. En concreto, aconseja las de la marca Afina de Amazon. Grifos mate: Los grifos negros son tendencia en muchos baños y también cocina, pero para esta diseñadora de interiores con 13 años de experiencia, en realidad «engañan» y no aportan la elegancia que podríamos pensar. Según su criterio, en este caso caso «el cromo manda». Toallas detrás del WC: no sabemos cuánta gente pone las toallas dobladas encima del WC pero según la diseñadora es algo que debes evitar a toda costa. Es mejor apostar por un toallero colgante y a poder ser que tenga función de secado o para calentar las toallas antes de usarla.

Consejos extra para darle un aire nuevo a tu casa

Más allá de estas recomendaciones de @youngdesignqueen1, hay algunas claves generales que siempre funcionan cuando quieres renovar tu hogar sin necesidad gastar demasiado:

Cambia los textiles de la casa: algo que es fácil y económico por lo que podemos hacerlo incluso cada vez que cambie la temporada. Basta con poner cortinas más tupidas o más frescas, cojines con distintas fundas, o también, apostar por las alfombras de fibras naturales cambian por completo la percepción de una sala.

Menos es más: por mucho que veas revistas de decoración o propuestas de las firmas y tiendas de hogar, que llenan las estancias por doquier, lo mejor es despejar superficies y quedarte sólo con lo esencial. De este modo lograrás que el espacio no se vea abarrotado visualmente y siempre hará que la casa se vea más cuidada.

Luz natural siempre: Aunque tengas una casa sin apenas luz, es mejor decantarse siempre por darle a esta protagonismo. Elige estores que filtren esa poca luz, espejos que la reflejen y jueguen con el espacio y como no, durante el día, mantén las ventanas abiertas o las persianas bien subidas.

En definitiva, no hace falta meterse en una gran reforma para actualizar tu casa. A veces basta con sustituir esos detalles que la vuelven anticuada por alternativas más actuales. Lo importante es elegir con criterio, porque los pequeños cambios son los que marcan la gran diferencia.