La sociedad balear rinde homenaje a Jaume Anglada en un emotivo vídeo: Prohens, Tomeu Penya, Toni Nadal…

Más de 70 personalidades del mundo de la música, política, cine o deporte de Baleares han enviado un emotivo vídeo homenaje al cantautor mallorquín Jaume Anglada, que desde el pasado 8 de agosto se encuentra herido de gravedad tras ser arrollado de noche por un conductor ebrio cuando iba en su motocicleta por Palma.

En el vídeo publicado en redes sociales aparecen todo tipo de personalidades y rostros muy conocidos de la sociedad mallorquina dando mensajes de ánimo a Anglada, que cabe recordar es amigo íntimo del Rey Felipe VI, quien ha estado pendiente del estado de salud del cantante en todo momento.

La iniciativa ha sido idea de la agencia de comunicación Vivir del cuento, que ha conseguido que aparezcan personalidades del mundo de la música como Miguel Ríos, Lorenzo Santamaría, Rosa de Lima, la banda Los Secretos, Victoria Maldi, o el mallorquín Tomeu Penya, quien espera que «más pronto que tarde podamos dar un concierto».

También aparecen los directores de cine Marcos Cabotá y Toni Bestard, el dj y speaker oficial del Real Mallorca, Jaume Colombás, el humorista Jaime Gili, el actor y presentador de televisión David Ordinas, la actriz Llum Barrera, el chef Andreu Genestra y hasta el entrenador de tenis Toni Nadal, quien desea que «podamos verte pronto sobre los escenarios».

Al vídeo también se han sumado representantes políticos de Baleares como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, o la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien le asegura a Jaume Anglada que tiene «a todas unas islas gritando tu nombre, hasta que el día se vuelva noche y hasta que nos quedemos sin voz».

Anglada sale de la UCI

Este pasado miércoles, Jaume Anglada fue trasladado a una unidad de cuidados intermedios que atiende a los pacientes más estables. Así se recoge en el último parte de evolución del paciente que han difundido fuentes hospitalarias. Las mismas fuentes ya apuntaron el lunes a una sensible mejoría.

De hecho, el cantante mallorquín ya puede recibir visitas más allá de la de su mujer. Unos de los primeros en acercarse hasta el hospital en el que permanece ingresado han sido Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, a quienes se les pudo ver con el rostro serio a las puertas del centro hospitalario.

La situación de Jaume Anglada todavía es complicada y esta misma semana tuvo que someterse a varias intervenciones. No obstante, su evolución es positiva y ya se encuentra fuera de peligro, pero tiene por delante un largo proceso de recuperación. Su familia y sus amigos han estado a su lado en todo momento y sus amigos.