Cumplen el sueño de su abuela de más de 80 años: el viaje de su vida ya está en marcha

El viaje que durante años fue el sueño de su abuela de más de 80 años será una realidad el próximo 23 de agosto. Todo está preparado para que nieto y abuela se embarquen en un desplazamiento que no les costará nada de nada, gracias a una poderosa campaña en redes sociales que ha hecho posible lo imposible. Especialmente si tenemos en consideración que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos tiempos que corren.

Las redes sociales han convertido a esta mujer de más de 80 años en una influencer. Algo que quizás en su día nunca fue capaz de imaginar, pero con esta fama ganada a pulso, ha podido hacer realidad lo que muchos no llegan nunca a ver materializarse. Vivir una experiencia de esas que pueden marcar el destino de esta mujer que pese a su edad no puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que todo puede ser posible. Esta historia es de lo más inspiradora si tenemos en cuenta todo lo que acaba suponiendo para la protagonista y todos los que la siguen.

El viaje de su vida ya está en marcha

Todos tenemos un rincón del mundo al que nos gustaría llegar en algún momento de nuestra vida. Viajar no siempre es barato, especialmente si tenemos en consideración que coger un avión de varias horas supone un precio enorme.

Ese primer obstáculo que se esfuma en cuestión de horas y supone hasta varios miles de euros. El equivalente a un sueldo mensual o dos, se pueden marchar antes de pisar suelo en el país que queremos viajar. Por lo que, habrá sido un obstáculo para casi todo el mundo.

Más allá del viaje, el otro elemento que debemos tener en cuenta es el alojamiento, que sumará más euros, miles más si queremos amortizar el viaje de avión. Una suma que supone ahorrar toda la vida y querer invertir esa cantidad de dinero en algo efímero.

En general y tal como está todo, invertir esos miles de euros en la entrada de una casa o en un coche, es algo que solemos hacer antes de viajar a ese país lejano de ensueño. Esta abuela ha esperado más de 80 años para poder pisar ese país de ensueño, su gran deseo se hará realidad viajando a Japón.

El sueño de esta abuela de más de 80 años se cumple

Buscounchollo es la plataforma de viajes baratos que ha hecho realidad el sueño de esta abuela de más de 80 años. Documentando el proceso que la ha llevado a embarcar dentro de unas horas, pondrá rumbo a un país con el que ha soñado durante décadas.

Tal y como nos explican desde su blog: «Los sueños no tienen fecha de caducidad: bajo esta premisa nace la nueva campaña de branding de BuscoUnChollo.com. La agencia de viajes de ofertas flash se ha propuesto este verano algo más ambicioso que encontrar chollos online: quiere ayudar a cumplir sueños. Para dar vida a esta idea contarán con Rosa, una entrañable y divertida abuela con un sueño pendiente: conocer el mundo. Con más de 80 años y una asombrosa energía, Rosa es una de esas personas que derriban clichés. Lo suyo no son las tardes en casa, sino las ganas de viajar y ampliar horizontes. Ahora, gracias a BuscoUnChollo.com, está a punto de hacer las maletas rumbo a Japón y cumplir su sueño de viajar a la otra punta del mundo. Pero Rosa no viajará sola: la acompañará su nieto Christian, una pieza clave en esta historia. Juntos forman un tándem irresistible en redes sociales, donde ya llegan a más de 1,7 millones de seguidores en Instagram @conbuenhumor, y más de 9,4 en TikTok. Naturalidad, simpatía y humor son los ingredientes de una receta que ha conquistado a usuarios de todas las edades, convirtiendo a Rosa en una de las abuelas más queridas de España. Ahora, su viaje a Japón despierta la curiosidad de aquellos que la siguen en su día a día».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde que Rosa supo que viajaría al país del sol naciente no ha parado. Lejos de improvisar, ha tomado el reto con seriedad y entusiasmo: aprende japonés con un profesor nativo, asiste a talleres para aprender a ponerse el kimono correctamente y se ha informado sobre la ceremonia del té, contenido que la marca BuscoUnChollo.com ha ido mostrando con una serie de vídeos a través de sus redes sociales. Lugares y ciudades como Osaka, Kioto, Kanazawa, o Tokio serán algunas de las paradas clave del tour, que se convertirá en una oda a la curiosidad, al espíritu aventurero y al vínculo entre generaciones. La experiencia retratará cómo una abuela española se abre paso entre templos, sushi y karaokes mostrando los rincones más auténticos de Japón».