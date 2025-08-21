Alerta máxima en Cataluña por lluvias muy fuertes: el METEOCAT activa los avisos

El METEOCAT activa todos los avisos por lluvias muy fuertes en Cataluña, tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo difícil de gestionar. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, con ciertas novedades que será lo que nos marcará de cerca. Después de la ola de calor, llega lo peor en estos puntos del país.

Cataluña es una de las partes del país que estará en alerta ante la llegada de lluvias muy fuertes y de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos próximos días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de pensar en lo que está por llegar, con unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con algunas novedades que nos afectarán de lleno en estos días de verano. Esta recta final del mes de agosto apunta maneras de una forma que nos sorprenderá y dejará casi sin habla, la previsión del tiempo no pinta nada bien.

El METEOCAT activa los avisos

Ahora más que nunca tocará estar pendientes de una serie de avisos en los que todo puede ser posible, con ciertas novedades en las que el tiempo acabará siendo el gran protagonista de unos días cargados de actividad en los que queremos aprovechar al máximo lo que queda de verano.

El tiempo nos golpeará de lleno con ciertas novedades que parece que llegarán después de una oleada de calor que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, tendremos que estar muy pendientes de determinados cambios que pueden llegar a ser especialmente peligrosos.

De la alerta por altas temperaturas, pasamos a una nueva alerta que tiene que ver con un agua que parece que llegará con mucha fuerza, tendremos que estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios en los que el tiempo puede acabar siendo posible.

Tendremos que estar muy pendientes de una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. La previsión del tiempo puede cambiar nuestros planes por completo, Cataluña se prepara por el impacto de esas fuertes lluvias que realmente pueden cambiarlo todo, de una manera sorprendente.

Lluvias muy fuertes activan la alerta máxima en Cataluña

Cataluña se prepara para recibir las fuertes lluvias que están a punto de llegar, por lo que, habrá llegado el momento de pensar en todo lo que tenemos por delante y lo que nos espera. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido que esperar un giro radical que la AEMET nos explica.

Tal y como afirman estos expertos: «De madrugada cubierto con chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo oriental, interior de Girona y litoral central, que pueden ser fuertes o muy fuertes. Nubosidad abundante en la divisoria del Pirineo con precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en el interior de Girona por la tarde y chubascos que podrían ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios o con ascensos locales. En el norte del Ampurdán y mitad sur, viento moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en zonas altas del extremo sur; en el resto, flojo variable».

Las alertas estarán activadas: «De madrugada chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo oriental, interior de Girona y litoral central, que pueden ser fuertes o muy fuertes. No se descartan rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas del extremo sur».

La AEMET no duda en lanzar una seria advertencia: «Una dana mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a amplias zonas, sin descartarse en puntos de litoral del sureste peninsular. Se espera que vayan acompañadas de tormenta y sean fuertes en litorales del nordeste de Cataluña y especialmente en Baleares, con probabilidad de ser muy fuertes. Asimismo se prevén persistentes y localmente fuertes en el entorno cantábrico oriental. A lo largo del día irán a menos, no obstante se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península y en Canarias, salvo en el norte de las islas de mayor relieve con cielos nubosos. Probables bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular. Calima alta en Canarias».

En este caso las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Durante la primera mitad del día chubascos y tormentas fuertes en litorales de Cataluña y en Baleares, donde es probable que sean muy fuertes, así como precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Posibles rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro».