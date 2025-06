Tres empanadillas y garbanzos: la comida que da Interior a los policías de la cumbre de la ONU en Sevilla

Tres empanadillas fritas, garbanzos y una pieza de fruta. Ésta ha sido la comida que han recibido este viernes al mediodía algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU. Así lo revela a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, proporcionando una imagen de este menú y mostrando su «indignación» por la comida servida, por ser «claramente insuficiente» y «de pésima calidad».

Jupol explica que ante la falta de dinero en las cajas pagadoras para pagar dietas, «la Dirección General de la Policía ha habilitado un alojamiento a algunos de los policías» que ya se han desplazado hasta la capital hispalense para este evento que se celebrará del próximo domingo, 29 de junio, al jueves, 3 de julio, y «les han incluido un servicio de catering que les entrega tres bolsas de comida al día: desayuno, comida y cena».

La cena del jueves consistió en un sándwich y unas patatas, según apunta, cuya imagen también acompaña esta información.

«No se puede exigir profesionalidad, sacrificio y compromiso sin garantizar lo más básico: una alimentación adecuada para poder desempeñar la labor con garantías», manifiesta el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y reclama al Ministerio del Interior una explicación inmediata y que se depuren responsabilidades. Además, reclama que se tomen medidas urgentes para que este tipo de situaciones no se repitan en futuras movilizaciones.

Desde Jupol denuncian esta situación como «una muestra más del abandono institucional que sufre la Policía Nacional». «La dignidad de los policías no puede seguir pisoteándose impunemente», sentencia.

«Mientras los policías tenemos que aguantar las burlas del presidente del Gobierno, que se queja porque a las cinco todavía no ha comido, la Dirección General de la Policía e Interior dan de comer comida de pésima calidad y unas raciones minúsculas a los policías desplazados a la conferencia de la ONU en Sevilla», critica en OKDIARIO Aarón Rivero, secretario general de Jupol, en referencia a las polémicas palabras que Pedro Sánchez dijo el pasado 16 de junio tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, pidiendo comprensión a la ciudadanía que esperaba las declaraciones de un presidente del Gobierno acorralado por los casos de corrupción.

«Y tenemos que aguantar que mientras nuestros compañeros de la Policía local de Sevilla cobrarán más de 600 euros por servicio, nosotros tenemos que adelantar el dinero para poder trabajar. Llegará el momento en el que con estas condiciones no habrá policías para hacer los servicios, y ese día cada vez está más cerca, ¿entonces qué hará el Gobierno? ¿Sacar a los militares?», apunta.

A algunos agentes les ha proporcionado alojamiento y comida, pero como ha informado recientemente OKDIARIO, otros policías nacionales se ven obligados a adelantar unos 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención en esta cumbre, la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

«Muchos agentes» no pueden sufragar el gasto, pero no pueden negarse a realizar el servicio asignado, ya que es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia inexcusable, por lo que no les queda otra que «recurrir a la caridad de familiares» para afrontar el coste de hotel y comida, como ha sucedido en otras ocasiones.

Luego, los policías tendrán que esperar una media de dos meses para poder recuperar parte de lo desembolsado, ya que con la dieta no llega. En territorio nacional para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77,13 euros al día.

Así, deben afrontar su alojamiento por poco más de 40 euros la noche, «algo absolutamente inviable, todo porque el Real Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio no ha sufrido ninguna actualización en 23 años», destaca Rivero. Incluso hay agentes que llevan «más de cuatro meses sin cobrar las dietas de las comisiones de servicio y para las siguientes han tenido que adelantar más de 2.000 euros», según informa.

Aarón Rivero recalca que el «son las cinco y no he comido» de Sánchez contrasta con la situación en la que tienen que trabajar los agentes, que además de la dureza del trabajo desarrollado, «en muchas ocasiones no han comido ni a las cinco de la tarde, ni a las doce de la noche ni a las tres de la madrugada» por estar inmersos en una investigación o cualquier trabajo policial, donde lo primero es el ciudadano, como servidores públicos que son.

«La Policía Nacional trabaja en unas condiciones infinitamente peores que las que él tenía en aquella sala de prensa», subraya, recordando de nuevo las irrisorias dietas que perciben cuando son enviados a zonas muy congestionadas, como es Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU, el Estrecho de Gibraltar con la operación Paso del Estrecho o Palma de Mallorca o Ibiza, donde es «altamente improbable que puedan dormir y comer en unas condiciones dignas».

Destaca que ya Baleares es «imposible encontrar un alojamiento por 50 euros y comer por 14 euros y cenar por otros 14». De hecho, han sido sonados los casos de agentes que han tenido que dormir en balcones, furgonetas y trasteros por la falta de vivienda, ya que está muy tensionada, es muy cara y «el policía tiene el sueldo que tiene».

Sin embargo, «vemos cómo hay dinero para todo: para prostitutas, para pagar innumerables fontaneros, pagar todo tipo de corruptelas, pero para que la Policía trabaje dignamente, no. Y eso no lo podemos permitir», denuncia indignado Rivero, en alusión a la trama del PSOE. Y exige al Gobierno «que adopte una serie de medidas para que los policías nacionales y guardias civiles trabajen en unas condiciones dignas y de seguridad y salubridad en aquellos lugares donde hacen falta».

7.722 policías y guardias civiles

En el plan especial de seguridad diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior para la cumbre de la ONU en Sevilla participarán 5.903 policías nacionales y 1.819 guardias civiles para garantizar la celebración sin incidentes de ese cónclave. Naciones Unidas prevé de 9.000 a 12.000 asistentes, entre las delegaciones oficiales de los 150 países que han confirmado su presencia, incluidos unos 50 jefes de Estado o de gobierno, así como el medio centenar de organismos internacionales de todo tipo que estarán representados en la reunión.

Bautizado con el nombre de «Operación Maat», está coordinado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y se ha desplegado en cuatro fases. La previa se puso en marcha a finales de febrero , la preventiva el 17 de marzo, la fase de alerta comenzó el pasado martes, 24 de junio, y la crítica se extenderá desde el 28 de junio la finalización de la conferencia.

También participarán en el dispositivo de seguridad 550 miembros de las Fuerzas Armadas y los más de 125 policías locales de Sevilla, mientras que personal sanitario, de protección civil y auxiliar participará en las labores de protección del evento.

Según ha informado Interior, el plan supone un uso masivo de recursos materiales, entre los que destacan 1.410 vehículos: 1.217 vehículos de cuatro ruedas, 139 motocicletas, seis helicópteros, 45 drones y tres embarcaciones.

La operación Maat está diseñada para dar seguridad al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, que albergará la conferencia internacional, el perímetro adyacente y los lugares de tránsito y desplazamiento de las distintas delegaciones asistentes. También reforzará la seguridad ciudadana en la ciudad de Sevilla y en las principales infraestructuras de transporte utilizadas para la llegada y salida de las delegaciones a la capital andaluza.

Desde la activación de la fase preventiva, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior coordina un plan permanente de información e inteligencia; el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas ha reforzado la seguridad de los operadores de servicios críticos y esenciales, y la Oficina de coordinación de ciberseguridad, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha puesto en marcha un dispositivo especial de ciberseguridad.

Este dispositivo será dirigido desde un centro de coordinación instalado en el propio FIBES y se activará el 29 de junio con una reunión plenaria presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska.