El PSOE ha expulsado a José Luis Ábalos tras cerrar este lunes el expediente sancionador que llevaba 16 meses abierto. Ábalos fue el primer secretario de Organización del partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, así como ministro de Transportes en su primer Gobierno y en estos momentos está imputado por delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación. Sin embargo, no ha sido hasta el estallido del ya denominado caso PSOE cuando Ferraz ha decidido llevar a cabo su expulsión definitiva como militante.

En febrero del pasado año, el PSOE informó de la apertura de un expediente disciplinario a Ábalos justo después de la rueda de prensa en la que comunicó que no iba a acatar la orden de entregar el acta de diputado -que es personal-. El partido ha presumido de su rápida actuación contra Ábalos durante todo este tiempo, asegurando que el PSOE «actúa con contundencia».

Sin embargo, esta expulsión ha estado dormida más de un año y medio, a pesar de que, diez meses después de la apertura de este expediente, el Tribunal Supremo abría una causa penal contra el ex ministro de Transportes por su «papel principal» en el entramado de Víctor de Aldama de presuntas comisiones millonarias en contratos del Gobierno de España. La Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, concluía que «los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación».

Sin embargo, eso tampoco fue suficiente para desbloquear el expediente abierto a Ábalos. Hasta hoy. «Se ha cerrado el expediente sancionador de José Luis Ábalos por parte del instructor, con la recomendación de expulsión del militante. Se aprobará en la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes», detallan fuentes socialistas. Una coincidencia en las fechas que no es baladí: Sánchez y el PSOE se enfrentan a uno de los momentos más complicados para el partido, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Informe sobre Cerdán

La expulsión definitiva de Ábalos es la cortina de humo para reducir el impacto que está teniendo el informe de casi 500 hojas de la UCO sobre Santos Cerdán han provocado un verdadero seísmo en Ferraz. En él se recogían las grabaciones realizadas por Koldo García que documentan cómo el ya ex secretario de Organización del PSOE ha gestionado el reparto de comisiones millonarias derivadas de contratos públicos adjudicados irregularmente. Una publicación que

Sánchez quiso asumir la decisión de la dimisión de Santos Cerdán, afirmando que la había pedido él mismo tras conocer, en la misma mañana del jueves, la implicación del ex secretario de Organización en los informes de la UCO. «El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él. En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero», resaltó el líder de los socialistas.

«Siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política, siempre he estado comprometido en la regeneración democrática y en la lucha por la corrupción», añadía el jefe del Ejecutivo, que no dio opción a la convocatoria de elecciones anticipadas y negó conocer las fechorías de Santos Cerdán junto a Koldo y Ábalos.

Así, el informe de la UCO obligó a Pedro Sánchez a pedir disculpas públicamente y a anunciar una auditoria externa de sus cuentas, pero sin cambios orgánicos. Hasta este lunes. Durante este fin de semana, Sánchez se recluía con su núcleo duro en la finca toledana de Quintos de Mora para «reflexionar» sobre la situación. Un conclave que respondía, no sólo a las presiones de sus socios -que ya hablaban de ruptura de la confianza y de una nueva etapa de la legislatura-, sino también de voces internas que pedían un Congreso Federal y cambios en la cúpula socialista.