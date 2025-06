«Son las cinco de la tarde…» y esto es lo que han comido los policías nacionales

«Son las cinco de la tarde y no he comido», dijo el presidente del Gobierno haciéndose la víctima para poner fin a la rueda de prensa tras la primera reunión de la Ejecutiva socialista después del demoledor informe de la UCO que colocaba en el centro de una organización criminal a Santos Cerdán. Aquella frase con la que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE se presentaba como perjudicado ante la opinión pública reclamando su derecho a almorzar tuvo amplia repercusión por lo que tenía de retrato del personaje.

Pues bien, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU han hecho públicas unas imágenes en las que enseñan su almuerzo: tres empanadillas fritas, un puñado de garbanzos y una pieza de fruta. Eran las cinco de la tarde y lo que habían comido era eso y sólo eso.

El sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, no ha tardado en expresar su indignación por la comida servida, «claramente insuficiente». La cena del jueves consistió en un sandwich de birriosa apariencia y unas patatas.

Parece evidente que el trato que el Ministerio de Interior dispensa a los agentes desplegados a Sevilla no se corresponde en absoluto con esa imagen de país próspero y pujante que trata de vender el Gobierno. Más aún cuando la inmensa mayoría de policías desplazados a la capital andaluza va a tener que adelantar de su bolsillo los casi 1.000 euros que les costará su alojamiento y manutención, cantidad que les será devuelta varios meses después, lo que lleva a no pocos agentes a tener que pedir a sus amigos o familiares un dinero del que no disponen.

Las dietas en territorio nacional para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77,13 euros al día. Por eso, cuando Sánchez salió diciendo aquello de «son las cinco y todavía no he comido» a muchos policías se le abrieron las carnes.