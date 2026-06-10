El refugio de Jon Kortajarena en Lanzarote: siete dormitorios, filosofía ‘wabi-sabi’ y vistas privilegiadas al Atlántico

Un proyecto nacido del vínculo de Jon Kortajarena con Lanzarote

Aunque muchos asocian a Jon Kortajarena con ciudades como Nueva York, París o Madrid, su relación con Lanzarote viene de lejos. El modelo pasó temporadas en la isla durante su infancia y siempre mantuvo una conexión especial con este territorio de paisajes salvajes y belleza volcánica.

Esa relación emocional fue precisamente la que le llevó a adquirir un terreno en la zona de Famara en 2014. Allí comenzó a dar forma a una idea que tardaría años en materializarse: construir una casa que no respondiera a las tendencias ni a las exigencias del lujo convencional, sino a una necesidad mucho más íntima.

El resultado fue Casa Sua, una vivienda cuyo nombre significa fuego en euskera, un guiño a sus raíces vascas y también al origen volcánico de Lanzarote.

Famara, uno de los escenarios más impresionantes de Canarias

La ubicación es uno de los grandes tesoros de la propiedad. Casa Sua se encuentra en Famara, una zona considerada por muchos como una de las más espectaculares de toda Canarias.

Desde la vivienda se contemplan las aguas del Atlántico, la extensa playa de Famara y el impresionante Risco de Famara, una gigantesca pared rocosa que domina el paisaje del norte de la isla.

A diferencia de otras zonas más turísticas, Famara conserva un carácter auténtico y tranquilo. El entorno transmite una sensación de libertad difícil de encontrar en otros destinos, algo que encajaba perfectamente con la filosofía que Kortajarena quería imprimir a la casa.

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Una vivienda inspirada en el ‘wabi-sabi’ japonés

Uno de los aspectos más interesantes de Casa Sua es su inspiración estética. Lejos de buscar una perfección milimétrica, el proyecto abraza la filosofía japonesa del wabi-sabi, que encuentra belleza en lo imperfecto, lo natural y lo auténtico.

El propio Kortajarena ha explicado que, después de pasar gran parte de su vida profesional rodeado de imágenes retocadas y estándares imposibles de perfección, deseaba construir un espacio que representara justo lo contrario.

Esa filosofía se aprecia en cada detalle de la vivienda. Las texturas son protagonistas. Los materiales muestran sus imperfecciones. Las superficies envejecen con dignidad. Todo parece diseñado para integrarse con el paso del tiempo en lugar de luchar contra él.

El trabajo conjunto con la diseñadora Morena Bucher

Para convertir esa visión en realidad, Kortajarena contó con la colaboración de la diseñadora de interiores Morena Bucher, amiga personal del modelo y pieza fundamental en el desarrollo del proyecto.

Juntos crearon una vivienda donde predominan los materiales orgánicos y una paleta cromática inspirada directamente en el paisaje lanzaroteño.

La madera aporta calidez a los interiores. El hierro forjado introduce carácter. El cemento pulido conecta con la arquitectura contemporánea. El lino suaviza los espacios y la piedra volcánica establece un diálogo constante con el entorno exterior.

Los colores se mantienen en tonos tierra, arena, blancos rotos y grises suaves, reforzando la sensación de serenidad que domina toda la propiedad.

Siete dormitorios y una distribución pensada para compartir

Casa Sua cuenta con siete dormitorios y cinco baños distribuidos en aproximadamente 220 metros cuadrados.

La vivienda está concebida para recibir invitados y compartir experiencias. Los espacios comunes son amplios y luminosos, mientras que las habitaciones ofrecen privacidad y tranquilidad.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde cada estancia durante todo el día. Además, desde prácticamente cualquier rincón es posible contemplar el océano, el paisaje volcánico o las montañas que rodean la propiedad.

La espectacular vida al aire libre

Si los interiores destacan por su calidez, los exteriores son probablemente el gran protagonista de Casa Sua. La propiedad cuenta con una piscina orientada hacia el océano, varias terrazas, zonas de descanso y jardines diseñados para integrarse de manera natural en el terreno.

La arquitectura sigue una de las máximas más características de la tradición canaria: aprovechar el clima privilegiado para vivir gran parte del año al aire libre.

Entre los rincones más fotografiados de la casa destaca una singular bañera exterior de metal forjado. Rodeada de vegetación y protegida de las miradas indiscretas, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la propiedad.