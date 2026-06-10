El refugio de Jon Kortajarena en Lanzarote: siete dormitorios, filosofía ‘wabi-sabi’ y vistas privilegiadas al Atlántico
Hay viviendas que impresionan por sus dimensiones y otras que cautivan por la historia que esconden entre sus paredes. Casa Sua, el refugio de Jon Kortajarena en Lanzarote, pertenece a ambas categorías. Situada frente al océano Atlántico, en el espectacular entorno de Famara, esta propiedad se ha convertido en uno de los proyectos más personales del modelo y actor vasco. Más que una casa de vacaciones, es un espacio concebido para reconectar con la naturaleza, alejarse de la perfección que exige la industria de la moda y abrazar una forma de vida mucho más pausada. Entre arquitectura tradicional canaria, filosofía japonesa wabi-sabi y un paisaje dominado por volcanes y mar, Casa Sua refleja a la perfección la personalidad de quien la creó. Y lo más sorprendente es que este exclusivo refugio no permanece oculto tras puertas privadas: también puede alquilarse para disfrutar de unos días en uno de los rincones más especiales de Lanzarote.