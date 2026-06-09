En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos, y no es para menos. El pasado lunes 8 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo la decisión de Cihan en la vista del divorcio sorprende a todos. Entre otras cuestiones, asegura que Alya mintió para evitar la separación, e insiste en que no está enamorado de ella. Por si fuera poco, promete que, mientras continúen casados, no mantendrá una relación con ninguna otra mujer. Visiblemente confundida por lo sucedido, Alya comparte con Nare los detalles de la vista.

Nare no tarda en hacer ver a Alya que quizá Cihan fue mucho más sincero de lo que ella quiere llegar a admitir. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo continúan adelante los preparativos de la boda entre Zerrin y Demir. Es entonces cuando Zerrin se niega rotundamente a vestir de blanco, pero Demir le deja claro que, si no acepta hacerlo, no habrá boda. Todo ello mientras Cihan continúa mostrando una actitud cada vez más hostil hacia Ugur. De este modo, le advierte que continúe alejado de Alya si no quiere tener más problemas. Mine pregunta a Alya el motivo por el que negó ante el juez haber sufrido malos tratos si quería divorciarse, y ella responde que no quiso perjudicarla ni manchar su reputación.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 9 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo Nare toma una decisión desesperada, por lo que va a ver a Demir para tratar de convencerlo de que cancele su boda con Zerrin. Durante la conversación, termina saliendo a la luz el pasado que compartió con Seyda, por lo que Nare reconoce que, cuando Cihan le pidió el divorcio, ella se negó porque estaba enamorada de él.

Por si fuera poco, asegura que acabó con su vida porque no soportaba que él no sintiera lo mismo por ella. Demir se queda sin palabras al escuchar esta confesión, pero le cuesta creerla. Eso sí, la conversación le deja profundamente alterado. Sin que ellos lo sepan, Oskan presencia parte de ese encuentro.

Poco después, Oskan se pone en contacto con Kaya para advertirle de que Zerrin va a casarse con Demir, mientras que Nare informa a Cihan de lo que está sucediendo. De camino a la boda, Demir continúa profundamente afectado por todo lo que ha escuchado. Hasta tal punto que empieza a cuestionarse muchas cosas. Todo ello mientras Alya continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de descubrir muchas más cosas sobre el pasado de Cihan. No te pierdas el próximo capítulo de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.