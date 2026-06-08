En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 2 de junio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar de una nueva entrega de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya logra por fin encontrar un abogado que esté dispuesto a llevar su divorcio. Así pues, decide reunirse con Cihan y su representante legal para afrontar la situación de una vez por todas. Zerrin visita a Sahin en prisión y le confiesa que ha aceptado casarse con Demir. Desesperado, Sahin pide ayuda a Nare y le suplica que intente convencer a Zerrin de no seguir adelante con la boda.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo el abogado de Alya advierte a Cihan que, si acepta conceder el divorcio, van a evitar que, durante el juicio, salga a la luz el adulterio relacionado con Mine. Algo que, evidentemente, podría llegar a provocar un gran escándalo dentro de la familia. Zerrin y Nare consiguen verse a escondidas. En un momento dado, Zerrin confiesa que se siente obligada a casarse con Demir, mientras que Fidan acaba descubriéndolas después de que Sadakat la avisara. Durante la vista del divorcio, Cihan sorprende a todos al admitir abiertamente que respeta y quiere a Alya y que, precisamente por eso, no está dispuesto a divorciarse de ella bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 8 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo la decisión de Cihan en la vista de divorcio deja a todos sin palabras. A pesar de lo que dijo, le hace saber a Alya que mintió para evitar la separación e insiste que no está enamorado de ella, ni mucho menos. Eso sí, le promete que, mientras sigan casados, no mantendrá una relación sentimental con ninguna otra mujer.

Visiblemente confundida por todo lo ocurrido, Alya comparte con Nare los detalles de la vista. A pesar de todo, Nare le hace ver que quizá Cihan fue más sincero de lo que ella pudiese llegar a admitir. Los preparativos de la boda entre Zerrin y Demir continúan adelante. Zerrin se niega a vestir de blanco, pero Demir le deja claro que, si no acepta hacerlo, no habrá boda.

Cihan, por su parte, continúa mostrando una actitud verdaderamente hostil hacia Ugur. Es más, le advierte que se mantenga alejado de Alya si no quiere tener más problemas. Mine decide preguntar a Alya por qué negó ante el juez haber sufrido malos tratos si realmente quería divorciarse, mientras que le reprocha no haberla llamado para declarar a su favor. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.