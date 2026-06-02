En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, a pesar de que Cihan ya ha firmado los papeles del divorcio, la realidad es que no quiere separarse de Alya. Es más, trata de impedirlo moviendo contactos para que ningún abogado acepte llevar el caso de la joven.

Sadakat, por su parte, continúa presionando para que el divorcio se haga realidad a la mayor brevedad posible. Es más, se ofrece a buscarle un abogado a Alya, pero ella no tarda en rechazar su ayuda, asegurando que encontrará una casa por su cuenta y resolverá sola sus problemas. Nare ha empezado a tener serias sospechas de que Alya siente algo por Cihan y se lo dice directamente, pero Alya lo niega. Fidan pide desesperadamente a su hija que acepte casarse con Demir para salvar a Sahin, mientras que Ecmel confiesa a su hijo que Demir se ha ofrecido a casarse con ella. Algo que Sahin es absolutamente incapaz de comprender. Cihan, por su parte, toma la firme decisión de enfrentarse, cara a cara, con Sedat. ¡Y lo amenaza con una pistola!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Alya logra encontrar un abogado que está dispuesto a llevar su divorcio. Es más, toma la firme decisión de reunirse con Cihan y su representante legal para afrontar esta situación, y hacerlo de una vez por todas.

Zerrin visita a Sahin en prisión y le confiesa que ha aceptado casarse con Demir. Visiblemente desesperado, Sahin pide ayuda a Nare y le suplica que intente convencer a Zerrin de que no siga adelante con esa boda. El abogado de Alya advierte a Cihan de que, si acepta conceder el divorcio, evitarán que durante el juicio salga a la luz el adulterio relacionado con Mine.

Nare y Zerrin logran verse a escondidas y es allí cuando Zerrin le confiesa que se siente obligada a casarse con Demir, puesto que él tiene un vídeo sobre lo sucedido con Sedat. Es más, le prometió entregarlo a la policía si acepta el matrimonio. Fidan acaba descubriéndolas después de que Sadakat la avisara. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana que se emite hoy, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.