Encuesta: ¿Quién será el salvado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, martes 2 de junio, según los lectores de Happy FM?

Supervivientes continúa poniendo a prueba la resistencia de los concursantes que siguen en los Cayos Cochinos. Después de una nueva expulsión sorpresa el pasado domingo, esta noche de martes se enfrentan a la ceremonia de salvación. Para ello necesitan los votos del público, que serán los que decidan si Claudia, Aratz o Maica podrán respirar tranquilos o deberán seguir haciendo méritos para ganarse a la audiencia antes del jueves. Ya puedes votar en la encuesta que encuentras arriba. Aunque es complicado saber qué hará la gente, desde Happy FM hemos preguntado a nuestros seguidores en redes sociales para intentar tener alguna pista de quién será el salvado de esta noche en la gala Tierra de nadie.

Al momento de publicar este artículo, los seguidores de Happy FM en X (antiguo Twitter) han decidido con un 60 % de los votos que Aratz será el salvado. No es la primera vez que el vasco está en esta situación y ya se ha salvado de muchas eliminaciones, pero Claudia es la reina de los martes gracias a los fans de La isla de las tentaciones.

Preguntados también en Facebook, los comentarios se han llenado de seguidores de Claudia, siendo la mayoría los que piden que sea ella la salvada. Aratz apenas tiene algunos apoyos, mientras que Maica no tiene ninguno, por lo que parece la más débil de estas nominaciones.

En Instagram también salta la sorpresa y no es Claudia la más votada por los seguidores de Happy FM para que sea la salvada de esta noche. Aratz se lleva la mayoría de los apoyos con un 45 % de los votos. Claudia y Maica empatan con 27 % de los apoyos.

Aratz será el salvado de Supervivientes esta noche según los seguidores de Happy FM en redes sociales. El vasco podría imponerse por primera vez a Claudia. Pero no hay que descartar a la ex de La isla de las tentaciones, que cada martes que ha llegado con nominación ha sido salvada por el público. La que peor lo tendría es Maica, que no parece la favorita para nadie.

¿Qué pasará hoy en la gala ‘Tierra de nadie’?

Además de la salvación, los juegos de esta semana están pensados para llevar los cuerpos y las mentes de los concursantes al límite. Ya no basta con la fuerza; ahora entra en juego la estrategia psicológica para no caer rendido.

‘Pandora’: El desafío claustrofóbico a ciegas

El primer juego de recompensa, bautizado con el inquietante nombre de Pandora, obligará a los supervivientes a actuar como un único organismo en una carrera contra el reloj.

El líder atrapado: Uno de los concursantes tendrá que introducirse en el interior de una enorme jaula esférica, quedando completamente encerrado.

Uno de los concursantes tendrá que introducirse en el interior de una enorme jaula esférica, quedando completamente encerrado. El empuje a ciegas: Desde dentro, este robinsón tendrá la misión de guiar con su voz al resto del grupo, quienes deberán empujar la pesada esfera por la arena de la playa completamente a ciegas.

Si la falta de oxígeno, la desorientación o la falta de coordinación les hace superar el tiempo límite, perderán un suculento premio grupal que, como es de imaginar, estará relacionado con la comida.

‘El columpio de Fedra’: Preguntas bajo la amenaza del vacío

La recompensa individual será cosa de El columpio de Fedra, donde los supervivientes se enfrentarán a un cuestionario de cultura general y actualidad en las condiciones más extremas imaginables: subidos a un columpio gigante suspendido en el aire y sujeto únicamente por una serie de cuerdas.

Con cada respuesta incorrecta se cortará una de las cuerdas que sostienen la estructura. El columpio se volverá cada vez más inestable y peligroso, obligando a los concursantes a aferrarse con las pocas fuerzas que les quedan. El último que logre vencer al vértigo y permanezca colgado se alzará con una recompensa individual.