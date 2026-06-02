¿A qué hora se estrena el documental sobre el juicio de Michael Jackson en Netflix?

El pasado mes de abril, el mundo entero fue testigo del gran estreno del esperado biopic de Michael Jackson. El legendario rey de Pop volvió, pero a los cines de todo el mundo. Un estreno muy esperado donde se ha podido conocer sus orígenes y parte de su historia desde una perspectiva íntima y personal, pues cuenta con la producción y la firma de la familia Jackson. Desde entonces, el largometraje ya acumula más de 600 millones de dólares en la taquilla global. Además, ha ayudado a que la discografía del artista vuelva a formar parte de la lista de los principales charts musicales.

Pero, lejos de quedar aquí, los seguidores del artista tendrán la oportunidad de ver un nuevo proyecto. De la mano de Netflix, los suscriptores podrán ver Michael Jackson: The Verdict. Así pues, tal y como se ha podido saber, el proyecto analiza una de las etapas más duras de la vida del artista. Pues, en medio de la fama y la gloria mundial fue señalado por abuso de menores que involucraban a un adolescente. Y es que, estas acusaciones le llevaron a enfrentarse a un juicio penal en el 2005.

«En 2003, Michael Jackson, posiblemente la figura más famosa y querida de la cultura pop de todos los tiempos, fue acusado de múltiples cargos de abuso de menores, desatando una tormenta mediática y procedimientos judiciales que cautivaron a millones», relatan en la descripción de la plataforma de streaming. «Su absolución de todos los cargos solo avivó aún más el interés público en la celebridad de proporciones más épicas que estaba en el centro del juicio, un interés que persiste mucho después de la muerte de Jackson en 2009», agregan. Pero, ¿cuándo se podrá ver este proyecto?

¿A qué hora se estrena ‘Michael Jackson: The Verdict’ en Netflix España?

Tal y como se ha informado, Michael Jackson: The Verdict estará disponible en Netflix España este próximo 3 de junio. El contenido solo lo podrán ver los suscriptores de la plataforma de pago, pues es un proyecto exclusivo. Asimismo, en nuestro país estará en el catálogo a partir de las 9:00 horas, una hora antes en las Islas Canarias.

Según se ha podido saber, la miniserie documental se presenta con un total de 3 episodios y tiene como objetivo reexaminar el mediático juicio que protagonizó el ídolo de masas. Asimismo, se podrán ver los testimonios directos de personas que estuvieron dentro de la sala, incluyendo periodistas, miembros del jurado y testigos. Pues, en el juicio no se permitieron cámaras. Por ello, el misterio y las incógnitas que envuelven este día son, todavía, numerosas. Eso sí, como bien se sabe, al final, Michael Jackson fue absuelto de todos los cargos.