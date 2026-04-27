El dineral que ha recaudado la película de Michael Jackson en su primer fin de semana: a por ‘Torrente’

La taquilla española ha vivido un fin de semana de los que marcan época. El estreno de Michael, el esperadísimo biopic sobre el Rey del Pop, ha cumplido con las expectativas en España, aunque no ha podido superar a otros fenómenos como Torrente, que en su primer fin de semana hizo números de otra época en los cines de toda España. Sí que ha podido luchar contra Super Mario Galaxy, película con la que pelea por ser uno de los grandes títulos del año 2026 en taquilla.

La película basada en el mítico videojuego logró, además de recaudar dinero, convertirse en fenómeno viral gracias a la reventa de sus palomiteros. Algo que ya explicamos.

Comparativa de titanes: ¿dónde se sitúa ‘Michael’ en la taquilla de 2026?

Para entender la magnitud del éxito de Michael Jackson en cines, debemos mirar cómo han rendido los grandes estrenos de este año en su primer fin de semana. El cine español ha dado la batalla con Santiago Segura y el regreso de Aída, pero el efecto del Moonwalk (el mítico paso de baile de Jackson) ha sido casi imparable. Otros, como Pedro Almodóvar o La familia Benetón, se han quedado muy lejos de esos números, aunque sí que han conseguido grandes taquillas para ser cintas españolas.

Comparativa de taquilla española de éxitos de 2026 en su primer fin de semana en cines:

Película Recaudación (España) Veredicto Happy FM ‘Torrente presidente’ 6.900.000 € Récord patrio ‘Super Mario Galaxy’ 4.700.000 € Líder familiar ‘Michael’ 4.200.000 € Apunta a ser una de las grandes del año ‘Aída y vuelta’ 1.560.000 € Nostalgia pura ‘Amarga Navidad’ 700.000 € Para los fans de Almodóvar ‘La familia Benetton + 2’ 484.000 € Mantiene el tipo

¿Por qué Michael ha «desbloqueado» un nuevo nivel de ingresos?

El éxito no es solo musical. El público ha acudido en masa a los cines para comprobar si la película decidía tocar todas las polémicas que rodearon a la estrella o si abría nuevas heridas. A diferencia de Torrente Presidente, que se apoya en el humor local, o Aída y Vuelta, que tira de recuerdos televisivos, Michael ha logrado llevar a varias generaciones de fans a las salas, dando un ambiente único.

Para no hacer spoilers, aquí tienes la crítica que hicimos en Happy FM el día del estreno de Michael y los detalles sobre una posible secuela.

Junto al éxito de Super Mario, eso demuestra que la nostalgia sigue dando millones de euros a las películas y llenando salas. Se trata de algo de lo que muchos entendidos se quejan, pero que el público general (el que paga las entradas) decide. Además, tras años en los que las plataformas de streaming no han parado de comer terreno, parece que la tendencia a vivir experiencias en la vida real comienza a ganar terreno, algo que se agradece, y los cines se han convertido, de nuevo, en un punto de encuentro.

Con un puente por delante, todo hace pensar que Michael vuelva a reinar en su segundo fin de semana en cines, aunque esta vez tendrá que enfrentarse al estreno de El diablo viste de Prada 2, del que te estamos contando todos los detalles en Happy FM.

Si te flipan los datos que nadie más analiza, no te pierdas por qué acusan de racismo a ‘El Diablo Viste de Prada 2’ en China o la lista de invitados de El Hormiguero que ha ‘descolocado’ a Broncano.