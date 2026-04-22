¿Habrá segunda parte de la película ‘Michael’? Lo que se sabe al respecto y lo que contaría

Michael Jackson, desde que comenzó su andadura en la industria musical junto a sus hermanos de la mano de The Jackson 5, se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de la historia de la música. Siempre destacó por tener una voz verdaderamente angelical que rozaba prácticamente la perfección, pero también contaba con un don para reflejar historias a través de canciones. Su luz, esa que tantísimo quiso transmitir al mundo, fue lo que le hizo especial y, por ende, único. A pesar de todo, también es evidente que el intérprete de Thriller no tuvo una vida fácil, especialmente en su infancia, al estar marcada por los abusos y el maltrato por parte de su padre, Joseph Jackson. Algo que le marcó en su día a día, donde los animales y los dibujos animados estuvieron presentes en todo momento. Sin dejar de ser Peter Pan.

Al tratarse de una trama de lo más compleja, la expectación por MICHAEL era máxima. Y siendo honestos, no es para menos. Si aún no has visto la película, ATENCIÓN porque a continuación puedes encontrar SPOILERS. Y es que el filme comienza en la casa de los Jackson en Gary, donde tanto Michael como sus hermanos ensayaban constantemente bajo las estrictas normas de su padre, que estaba obsesionado con salir de la pobreza en la que estaban sumidos. De esta forma, el espectador hace un viaje completo por gran parte de la vida y trayectoria profesional de Michael Jackson, desde esos ensayos hasta el fichaje de The Jackson 5 por Motown, hasta el momento exacto en el que el Rey del Pop decidió desvincularse profesionalmente de su familia. Es el instante en el que, en pleno concierto, Michael anuncia que será la última gira que hará con sus hermanos. Algo que destrozó por completo los planes de su padre.

¿Habrá segunda parte de MICHAEL? Aunque todo estaba en el aire, todo apunta a que así será. Entre otras cuestiones, porque termina en un momento crucial, como es el preciso instante en el que comienza, de una vez por todas, su etapa en solitario y sin ceder a los chantajes de su padre: la era de Bad. Concretamente, empieza tras un concierto en Londres, en plena gira promocional de este proyecto. Por lo tanto, estamos ante el inicio de algo… ¡No debe quedarse a medias!

¿Qué podremos ver en la segunda parte de ‘MICHAEL’?

Debemos tener en cuenta que, hace unas cuantas semanas, los compañeros de Variety aseguraron que existe una segunda parte de la película de Michael Jackson. De hecho, en un principio, iba a ir en esta, pero que podría convertirse en material para una segunda etapa de este proyecto.

Es importante incidir en que lo que se mostraría en la segunda película sería una de las etapas más duras y controvertidas de la historia del Rey del Pop, que es cuando tuvo que hacer frente a las primeras acusaciones de abuso infantil. De hecho, toda esta etapa podría ya estar rodada para el biopic.

Pero no todo queda ahí, puesto que también podrían adentrarse de lleno en el Dangerous World Tour, donde Michael Jackson recorrió tres continentes. Además, no solamente creó su fundación Heal The World, sino que, en 1993, se desarrolló su histórica actuación en la Super Bowl. Con posterioridad, el artista se casó con Lisa Marie Presley y, con posterioridad, también nacieron sus tres hijos: Paris, Blanket y Prince Michael. Todo ello sumado a sus últimos años de vida, antes de su fallecimiento en 2009.