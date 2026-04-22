Quién es Jaafar Jackson: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Michael Jackson

El 22 de abril, la industria del cine celebra el gran estreno de la película Michael. El biopic de Michael Jackson se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados de este 2026. Y es que el mundo no solo tendrá la oportunidad de ver en la gran pantalla la historia del Rey del Pop. El personaje del cantante ha sido interpretado por Jaafar Jackson, el sobrino del mismísimo Michael Jackson. Por lo tanto, el largometraje se presenta como un proyecto muy especial para la familia Jackson.

La elección de Jaafar Jackson como protagonista de la película no ha dejado indiferente a nadie. La película cuenta con la dirección de Antoine Fuqua y, por lo que se ha comunicado, presenta un arduo trabajo detrás. De hecho, se ha llegado a revelar que el sobrino de Michael Jackson mantuvo en secreto durante un año, incluso de su familia, su fichaje para el largometraje. Pues, necesitaba «sentirse preparado» antes de compartir «una responsabilidad de tal magnitud». Unas palabras que contó para Interview Magazine y donde explica que su preparación fue silenciosa e intensa. Pero, ¿quién es Jaafar Jackson? ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacido el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California, Jaafar Jeremiah Jackson es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Martínez. Según se ha podido saber, es el segundo hijo menor de Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson y compositor, productor y miembro del icónico grupo Jackson 5. Desde pequeño sintió una fuerte conexión con el mundo del arte. Por ello, a los 12 años comenzó a bailar y a cantar.

En 2019, el joven apostó por continuar el linaje de su familia y se aventuró a probar suerte en la industria musical. El primer tema que lanzó fue presentado bajo el título de Got Me Singing, pero fue el último. Tras ello, tuvo presencia en proyectos relacionados con la familia Jackson como The Jacksons: Next Generation y el video musical de Love One Another, de Tito Jackson.

A pesar de todo, fue tiempo después que llegó la oportunidad de su vida. Los altos cargos se encontraban trabajando en el casting para encontrar al actor que interpretaría a Michael Jackson en el biopic del cantante. Un proceso de casting que, según se ha indicado, duró dos años, pero , la esencia propia de Jaafar Jackson conquistó por completo a todos. Por ello fue elegido.

Su lado más personal

Jaafar Jackson siempre se ha mostrado como un chico muy reservado con su vida privada. En redes sociales no es diferente. Y es que el joven se creó su cuenta de Instagram en enero de 2023 con el objetivo de anunciar su compromiso con el biopic de su tío. Desde entonces, ha compartido instantáneas sobre la película a sus más de 628.000 seguidores.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor mantiene una relación con la cantante Maddie Simpson. Una historia de amor que comenzó en 2016 y que siempre han mantenido en la más absoluta intimidad. Eso sí, al ser una pieza clave en su vida y uno de sus mayores apoyos, Jaafar Jackson posó con su chica en la premiere de la película.