Michael Jackson: a punto de cerrarse la venta de todo su catálogo musical

El legado musical de Michael Jackson es infinito. El rey del pop falleció en el año 2009, no obstante, las ganancias de sus canciones han seguido creciendo. Y próximamente, sus canciones podrían tener nuevos dueños, debido a que la venta de todo su catálogo estaría a punto de cerrarse.

Según informa Variety, el patrimonio legal encargado de administrar la propiedad y los ingresos póstumos del artista se encuentra en proceso de negociaciones con la compañía Sony para vender la mitad de los intereses del catálogo musical de Michael Jackson.

Esta información apunta a que el acuerdo millonario se cerraría con una cifra entre los 800 y 900 millones de dólares. De cerrarse el acuerdo, sería el mayor negocio de la historia de venta de catálogos musicales, una práctica cada vez más habitual en la industria de la música.

The Michael Jackson estate is currently in the process of selling half of his music catalog for $800-$900 million, Variety reports.

