5 secretos de ‘Thriller’, el videoclip de Michael Jackson con el que logró hacer historia

Michael Jackson, con el paso de los años, consiguió ganarse un hueco en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Desde muy temprana edad, desarrolló su pasión por la música, hasta tal punto de convertirse en el auténtico Rey del Pop. Pase lo que pase, y aunque hace años que falleció, su legado sigue más presente que nunca en nuestras vidas. Entre otras cuestiones, porque siempre buscó ir mucho más allá en muchos aspectos. Eso fue exactamente lo que sucedió con Thriller, considerado como uno de los vídeos musicales más importantes de la historia. Se estrenó en diciembre de 1983 y, desde entonces, continúa siendo considerado como un videoclip de culto. ¡Y no es para menos!

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el álbum Thriller de Michael Jackson vio la luz el 30 de noviembre de 1982 y fue producido por Quincy Jones. No tardó en convertirse en el disco más vendido de la historia. Además, el Rey del Pop ganó ocho premios Grammy en 1984 y, por si fuera poco, revolucionó la industria no solamente con las canciones incluidas en este álbum, sino por los vídeos musicales que preparó. Entre ellos, el tema que da nombre a este disco con el que MJ logró marcar un antes y un después en su trayectoria, pero también en la historia de la música.

Curiosidades de ‘Thriller’, el videoclip de Michael Jackson

El Rey del Pop quería hacer historia

Después de ver la película Un hombre lobo americano en Londres, se había quedado fascinado con el maquillaje y los efectos especiales. No tardó en conseguir el teléfono de John Landis, director del largometraje, al que le propuso dirigir el videoclip de esta canción.

Cabe destacar que el equipo de Michael no estaba muy convencido con la idea. De hecho, no querían que el videoclip se desarrollase como el artista tenía en su cabeza. Entre otras cuestiones, porque se habían encargado de otros proyectos como son el de Beat It y Billie Jean y habían tenido mucho éxito, por lo que querían repetir la fórmula.

El curioso vínculo del vídeo musical con Star Wars que pocos conocen

El instante en el que MJ aparece transformado en un lobo, e incluso en un zombie, así como el resto de bailarines convertidos en monstruos, fue a cargo del reconocido maquillador Rick Baker. No solamente había trabajado en Un hombre lobo americano en Londres, sino que tenía en su trayectoria haber formado parte del equipo de Star Wars. ¡Muy curioso!

El dineral que costó grabar ‘Thriller’

Es importante destacar que, por aquel entonces, grabar un vídeo musical al uso costaba, aproximadamente, unos 30.000 dólares. Pero este proyecto era mucho más ambicioso, hasta tal punto que la cifra aumentó hasta los 500.000 dólares. Ante la negativa de su discográfica y para poder obtener la cifra requerida, Michael Jackson y John Landis hicieron un making of que, junto con el videoclip, ofrecieron a varias empresas. Fue Showtime quien pagó para tenerlo dos semanas antes del estreno y MTV para reproducirlo las veces que quisiera tras esa fecha.

¿Dónde se grabó el videoclip y cuánto tardó en rodarse?

Se llevó a cabo en cinco días y se desarrolló en un barrio de Los Ángeles. Cabe destacar que hubo constante presencia de policía, puesto que se trataba de una zona conflictiva. John Landis reconoció que muchos seguidores del Rey del Pop fueron testigos de la grabación del vídeo musical, aunque lo hicieron desde una distancia considerable.

Fue el primer vídeo musical en ingresar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Un hecho que se produjo en 2009. Es importante tener en cuenta que, casi una década después, el propio John Landis decidió restaurar el vídeo musical, pero también el detrás de cámaras que tiene unos 40 minutos de duración. Es más, este proyecto fue proyectado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. ¡Sorprendente!