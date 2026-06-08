La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esta semana, los espectadores de esta serie van a ser testigos de cómo Lope regresa a palacio tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, mientras que Cristóbal toma la firme decisión de suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves. Todo ello mientras Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad, y es que nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el martes 9 de junio (Capítulo 851), el jueves 11 de junio (Capítulo 852) y el viernes 12 de junio (Capítulo 853). Los días lunes 8 y miércoles 10 de junio no habrá nuevas entregas por la emisión especial con motivo de la visita del Papa a España.

Martes 9 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 851)

Lope regresa a palacio después de haber recibido una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin tener ni idea del fallecimiento del lacayo. Simona y Candela le comunican la triste noticia. Vera, visiblemente afectada, no puede evitar escapar. Martina y Adriano tienen una tensa discusión sobre su relación, mientras que Ciro confiesa a su familia que Julieta está en estado crítico. Carlo y María Fernández están felices por haberse librado de Estefanía y por la inminente llegada de su bebé, mientras que Jacobo confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Además, Pía comunica a Teresa que Cristóbal la despedirá si no aparece la carta que le requisó.

Jueves 11 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 852)

Cristóbal ha tomado la drástica decisión de suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves tras haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar, mientras que Manuel no puede evitar sufrir al ver a Ciro junto a ella. Curro y Ángela se sinceran sobre sus aventuras en Madrid y explican que fueron las mujeres de la corte las que ayudaron a Curro a obtener su título. María Fernández cree que está de parto, pero todo queda en un susto. Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos, mientras que Vera decide escabullirse para no hablar con él. Manuel confiesa a Julieta, que sigue dormida, que no soporta ver a Ciro a su lado.

Viernes 12 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 853)

Leocadia se muestra feliz por el éxito de Curro, pero ni él ni Ángela se la creen. Tras distinguir luces y sombras, Adriano pide a Ricardo que avise al doctor, mientras que Candela y Simona interceden para que Vera hable con Lope. Ella, por su parte, se mantiene firme al pedirle que regrese a su vida en Madrid y le deje en paz. Teresa explica a sus compañeras que, de forma temporal, ya no ejercerá de ama de llaves, mientras que Cristóbal propone a María y Petra ser ama de llaves. Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio, mientras que Jacobo confiesa toda la verdad a Martina. Es decir, que nunca tuvo una oferta de trabajo de Nueva York y que se lo inventó todo para retenerla.