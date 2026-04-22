Crítica de ‘Michael’: una película absorbente, eficaz y que los fans de Michael Jackson disfrutarán

La vida de Michael Jackson no ha sido sencilla, ni en sus inicios ni en sus últimos años. Siempre ha estado marcada por diversas cuestiones verdaderamente complejas. Aun así, logró convertirse en una de las grandes estrellas de la historia de la música, puesto que siempre destacó por tener una voz verdaderamente mágica, que rozaba la perfección, y un don para poder reflejar historias a través de sus canciones. Por si fuera poco, siempre siguió su instinto, sin importar las consecuencias ni el qué dirán. Siempre fue fiel a lo que pensaba y, sobre todo, a lo que sentía. Es por eso que, tras el éxito de biopics como Bohemian Rhapsody, era de ley que el Rey del Pop tuviese el suyo. Y no uno cualquiera, ya que le iba a dar vida Jaafar Jackson, su sobrino.

Tras haber visto la película, y aun con la etiqueta de «fan de Michael Jackson» a las espaldas, hay varios puntos a favor y varios en contra. Eso sí, hay muchas más luces que sombras, en todos los sentidos. En primer lugar, hay que destacar el grandísimo trabajo que ha hecho Jaafar a la hora de encarnar a su tío. No era una tarea nada fácil, puesto que no estaba dando vida únicamente a una estrella del pop, sino a alguien que ha hecho historia en la industria, es decir, conocemos sus videoclips a la perfección, sus gestos sobre el escenario e, incluso, sus muecas. El hijo de Jermaine Jackson ha aprobado con nota tras asumir la gran responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Y lo hace demostrando que, para interpretar a Michael, hace falta algo más que llevar su sangre: talento, disciplina y perseverancia.

Es cierto que esta película comienza con la etapa en la que Michael y sus hermanos ensayaban, día y noche, sin rechistar y hasta con miedo de no enfadar a su padre, Joseph Jackson. Recordemos que el cantante, durante aquella etapa, sufrió malos tratos por parte de su progenitor, algo que se ha querido reflejar en este filme.

En ese sentido, no dejan atrás la dureza de esos hechos, aunque no se recrean en ello. Lo que sí nos acerca, un poco más, es a ese nivel de manipulación al que Michael Jackson fue sometido por parte de su padre. Una situación que le obligó a dejar a un lado su carrera en solitario en más de una ocasión, y hacerlo «por la familia».

En cuanto a esas sombras de las que hablamos, es que no inciden en muchos temas personales más allá de los que tienen relación con su padre. Ni polémicas, ni nada que, en su momento, pudiese llegar a dañar la imagen del artista, en mayor o menor medida. Al contrario: incluso se incide en la decisión que toma Michael Jackson tras el incidente en la grabación del anuncio de Pepsi por el que cobró una millonada de indemnización.

Trata de hacernos entender un poco más cómo sentía Michael, sin caer en lo obvio y mostrándonos una parte que va más allá. Algo que no es fácil, precisamente por todas las polémicas en las que se ha visto involucrado en su trayectoria, especialmente en los últimos años. A pesar de tratarse de un proyecto arriesgado, el equipo ha aprobado con nota al hacer posible el biopic que todo fan de Michael Jackson podría llegar a soñar.

Entre otras cuestiones, no solamente porque hacen hincapié en el talento sobrehumano del estadounidense, sino porque también se centran en ese mundo interior que tenía y en esa luz que desprendía y que siempre quiso mostrar al mundo. Una declaración de intenciones que nos recuerda que Rey del Pop solo hubo uno, y que jamás nadie podrá hacer sombra al legado musical de Michael Jackson.