Jordi Cruz desvela el truco perfecto para cocinar el pescado: «Nunca debe…»

Jordi Cruz se ha convertido en uno de los chefs más conocidos y consagrados de nuestro país, de eso no cabe duda. Durante más de una década, hemos tenido la oportunidad de verle como miembro del jurado en MasterChef, el popular talent culinario de La 1 de Televisión Española. Lejos de quedar aquí, el cocinero trabaja arduamente en sus propios restaurantes. Pero, además, acostumbra a compartir algunos consejos, recetas o curiosidades de cocina en sus redes sociales. Una cercanía con su público que es muy agradecida por ellos. Pues, cada vez son más las personas que siguen sus recomendaciones.

Teniendo esto en cuenta, recientemente, Jordi Cruz ha compartido en sus redes sociales un vídeo donde explica cuál es la mejor manera para cocinar un buen pescado. Para ello, el chef ha cogido una lubina y ha mostrado cuál es el procedimiento habitual que él realiza. Recordemos, el chef cuenta con 5 estrellas Michelin repartidas entre sus diferentes restaurantes de alta cocina. Por lo tanto, sus consejos y recetas nunca dejan indiferente a nadie. «¿Cómo hacer a la sartén, y bien doradito, un buen pescado?», comienza diciendo en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Jordi Cruz sorprende en su último vídeo: «El pescado nunca tiene que entrar en contacto con el agua»

«Mirad, tengo una lubina, la vamos a preparar muy rápido. (…) Tengo el lomo cortado; a mí la parte de la cola (que tiene mucho colágeno) me gusta más para hacer guisos y esas cosas, y la parte central de los lomos me gusta mucho para asar», ha explicado sobre las partes del pescado. «No me gusta nada lavar el pescado. El pescado nunca tiene que entrar en contacto con el agua. El único agua que me gusta ponerle es agua de mar, salarlo justo antes de asarlo. Aquí tengo un litro de agua, voy a ponerle 35 gramos de sal, que es más o menos la salinidad que tiene el mar», indica.

El siguiente paso de Jordi Cruz es dejar la lubina sumergida durante unos cuatro minutos. Tras ello, el chef aconseja retirarla y secarla. Pues, uno de los trucos es que el pescado no esté mojado antes de empezar a cocinarse. «Antes de pasarla a la sartén, debe estar completamente seca, especialmente la piel. Cuando nos aseguramos de que no quede humedad, ya está lista para cocinarse», explica en el vídeo.

«Un poco de aceite de oliva, colocamos los lomos por la parte de la piel, que protege al pescado mientras se asa. Aguantamos 20 segundos para que se relaje un poco la carne y no tocamos el pescado hasta que esté perfectamente asado. Dejamos la piel bastante rato en contacto con la sartén. (…) La parte de la carne la tenemos un minutito, le podemos añadir un poco de vapor para que la cocción sea más rápida. (…) A mí me gusta que esté jugoso», señala. Una manera diferente de preparar este delicioso plato, pero que muchos de sus seguidores ya han comentado que imitarán.