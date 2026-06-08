Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘MasterChef’ de hoy, lunes 8 de junio, según los lectores de Happy FM?

A estas alturas de la competición, las fuerzas físicas flaquean y el desgaste psicológico es el peor enemigo de los aspirantes de MasterChef 14. Por ello, la dirección del programa ha preparado una de las noches más intensas y completas de toda la edición, donde la estrategia culinaria se mezclará con la emoción de premios para los mejores y la visita de los familiares a las cocinas. Además, ya puedes votar en nuestra encuesta para saber quién es el concursante que más opciones tiene para ser el expulsado de esta noche. Camila, Annie, Carlota, Chambo, Gema y Pepe se juegan quedarse a las puertas de la semifinal del programa que les puede cambiar sus vidas. Ya puedes votar en la encuesta de arriba y dejar tu opinión.

El Delantal Dorado: El billete a la final que todos buscan

La primera prueba de la noche será un sálvese quien pueda en toda regla. Los aspirantes se enfrentarán al reto de sus vidas con la oportunidad de alzarse con el Delantal Dorado. Este objeto no es un reconocimiento menor: otorga la inmunidad absoluta para toda la semana, asegurando una plaza fija en el tramo definitivo del concurso y evitando el temido foso de eliminación. La competitividad será feroz y se espera que la tensión entre los favoritos estalle ante la atenta mirada de Pepe Rodríguez, Martha Sanahuja y Jordi Cruz.

Emociones a flor de piel con la visita de los familiares

Pero el plato fuerte y el que promete reventar las redes sociales llegará con el momento más emotivo de la edición. Tras semanas de aislamiento, presión y críticas entre ellos, las puertas de las cocinas se abrirán para recibir la sorpresa más esperada:

Visita inesperada en una noche clave: Los familiares de los concursantes irrumpirán en el plató, provocando una lluvia de abrazos, lágrimas y confesiones ante las cámaras.

Los familiares de los concursantes irrumpirán en el plató, provocando una lluvia de abrazos, lágrimas y confesiones ante las cámaras. Cocinar sin perder la cabeza: Este emotivo reencuentro no será solo para los abrazos; los allegados tendrán un papel muy activo en el desarrollo del cocinado, convirtiéndose en el gran talismán o en la distracción definitiva para los aspirantes, que deberán superar la emoción del reencuentro y centrarse en sus platos para no perder opciones ante el jurado.

Una expulsión a las puertas de la gloria de ‘MasterChef 14’

La cara amarga de la noche llegará, como siempre, al final de la gala de MasterChef. El chute de energía no será suficiente para salvar a todos de la quema. Aquellos que no logren brillar con sus elaboraciones tendrán que enfrentarse a una de las pruebas de eliminación más exigentes y técnicas que se recuerdan, donde el más mínimo fallo de vanguardia significará colgar el delantal negro para siempre a las puertas de la gloria.

Ya puedes votar en la encuesta que hemos preparado en Happy FM para saber quién será el expulsado de esta noche en MasterChef. Esta expulsión será la más dolorosa de la edición, puesto que supone quedarse a las puertas de la final.

Camila, Annie, Carlota, Chambo, Gema y Pepe se la juegan.