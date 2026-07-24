Milagros, comensal de ‘First Dates’, deja clara su postura: «Soy latina, no estoy acostumbrada a pagar»

Encontrar el amor en verano es posible. Por ello, el equipo de First Dates continúa con su labor de unir corazones, también en esta calurosa época del año. Una aventura televisiva que, esta semana, nos ha presentado a Zinadin. El madrileño, de 24 años, vuelve al programa tras no haber tenido mucha suerte durante su primer paso por el mismo. Con el objetivo de encontrar a una chica con carácter, dejó su suerte en manos del equipo. Fue así que le presentaron a Milagros, una joven venezolana de 26 años. Un primer encuentro que no estuvo nada mal.

Tras pasar a su mesa en el restaurante del amor, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde poco tardaron en hablar de amores pasados. Y es que, Milagros dejó estupefacto a su cita al contarle que había tenido un novio que le triplicaba la edad. Una experiencia de vida con la que la venezolana no dejó indiferente. Asimismo, entre tema y tema, el soltero le cantó una canción compuesta por él. Una velada muy amena donde parecía que todo marchaba a las mil maravillas, pero el momento de máxima tensión surgió a la hora de pagar la cena.

Milagros, participante de ‘First Dates’, se muestra tajante: «Cero que ver con este empoderamiento de España»

Milagros, lejos de mostrar algún tipo de iniciativa a un pago a medias, fue directa. «Paga él, ¿no?», preguntó con una sonrisa. Ante ello, Zinadin la puso a prueba. «Yo soy un gentleman a veces, pero ahora viene el momento de la verdad, si tú eres una mujer fifty-fifty», le dijo. Pues, el joven le estaba proponiendo pagar a medias, pero Milagros no estaba dispuesta a sacar la cartera.

«Soy latina, no estoy acostumbrada a pagar», le respondió. El madrileño confesó que no le gustó nada la actitud de la joven, pero como todo un caballero, pagó él. «Yo siempre lo pago, aunque no me ha gustado. Solo quería ver su reacción», confesó. La venezolana intentó justificarse alegando que ella no es partidaria de pagar a medias en la primera cita.

«Yo, cero que ver con este empoderamiento de España, la verdad. Lo respeto, cada quien con sus decisiones, pero no», indicó. Y es que, explicó que nadie la va a hacer cambiar de opinión. De hecho, cuando el soltero sacó su cartera para pagar la comida de ambos, ella intentó hacer como que iba a poner su dinero también, aunque podría decirse que su intención ya no era creíble.

«Tranquila, no te preocupes, si yo soy un gentleman», le respondió él seriamente. Al final de la cita, como era de esperar, no hubo sorpresas. Milagros sí quiso seguir conociendo al madrileño en un segundo encuentro. Pero, él lo tuvo claro. «Sí, pero para algún negocio y ya está», dijo. Unas palabras con las que dejaba claro que no la veía como futura pareja. «Yo tampoco tendría una cita romántica porque a mí que me pongan a pagar bebé… red flag», comentó ella al escuchar el rechazo del joven. La cara de Zinadin, al escucharla, lo decía todo.