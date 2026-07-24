Una comensal de ‘First Dates’, tajante con su cita: «No es mi tipo, le falta un poco de gimnasio»

El verano continúa y en First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer. El popular formato de citas a ciegas ha vuelto a abrir sus puertas esta semana, y lo ha hecho con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. De esta manera, la audiencia de Telecinco tuvo la oportunidad de conocer a Annarita, una soltera de 38 años que es DJ. Así pues, la joven se presentó en el programa con el objetivo de encontrar a un hombre cariñoso y que comprenda su profesión. «Mi ex pareja no entendía bien mi trabajo, que trabajaba de noche», comentó en uno de los totales.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Carlos. El participante comparte edad y profesión con Annarita. Por ello, todo parecía que iba a marchar bien entre ambos. De hecho, la primera impresión del soltero fue de auténtico asombro al verla. «Tiene lo que a mí me gusta. Caderona, piernona y con buenos senos», dijo. Ella, por su parte, quedó encantada con el hecho de que él fuera DJ. «Me encanta porque así me entiende», confesó.

Carlos se sincera tras decirle a su cita de ‘First Dates’ que sería padre: «Yo ya me hice la vasectomía hace dos años»

Ambos participantes han estado de acuerdo con trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. De esta manera, han tenido la oportunidad de hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Así pues, a la pregunta de si le gustaría ser padre, el comensal fue honesto. Y es que Carlos es padre de cinco niños. Eso sí, le dijo que «no se cerraba a nada». Sin embargo, lo que no sabía Annarita era que eso era una gran mentira.

«Yo ya me hice la vasectomía hace dos años, pero por seguir la conversación, le mentí», le confesó él al equipo. Minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado para disfrutar del jacuzzi y de una mayor intimidad. Fue así que el soltero se excusó y le explicó el motivo por el que no tenía abdominales marcados. «No he estado en el gimnasio, las chocolatinas se han perdido, han desaparecido», le dijo.

Los participantes intentaron vivir el momento de la manera más amena posible. Pero, la soltera ya tenía muy claro que no era el hombre con el que le gustaría iniciar una relación sentimental. «No es mi tipo, creo que le falta un poco de gimnasio», comentó en privado. Y es que, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. «Claro que sí. Me gustaría conocernos un poco más profundo y contarnos más cositas», indicó Carlos. Sin embargo, Annarita le rompió las ilusiones. «No, como pareja no. Faltaba algo de química», sentenció.