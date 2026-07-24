Las salchichas están más ricas si dejas de freírlas y usas este otro método de cocción recomendado por un carnicero

Las salchichas son uno de los alimentos más sencillos de cocinar, al menos en teoría. Sin embargo, a la hora de ponerlas en la sartén, muchos cometen un error muy común que afecta tanto a su textura como a su sabor: cocinarlas con demasiado aceite y a fuego alto. Según explican los carniceros, las salchichas ya contienen suficiente grasa en su interior, por lo que freírlas extra puede hacer que la piel se cocine demasiado rápido, se queme antes de tiempo y termine rompiéndose, dejando escapar los jugos que mantienen la carne tierna.

El resultado suele ser una salchicha dorada por fuera, pero poco jugosa por dentro e incluso con una cocción desigual si el fuego estaba demasiado alto. Teniendo esto en cuenta, los carniceros recomiendan cambiar la sartén por el horno; de esta manera, el calor envuelve las salchichas de manera uniforme y la grasa se va fundiendo poco a poco.

Salchichas al horno, una receta para mayores y pequeños

@mar_yyomismaymiscosas 🏠😃 Cuando preparo esta comida mi familia es feliz… Receta de Salchichas con patatas es delicioso. Sencillo de preparar. Una receta que convierte en un momento perfecto la comida. Una receta sencilla y deliciosa para disfrutar en familia: Salchichas con Patatas al Horno. Perfecta para cuatro personas con estas cantidades, esta combinación de sabores y texturas se convertirá en tu nueva favorita para las comidas. ➖ INGREDIENTES Para 4 personas 🔸12 salchichas frescas de pollo 🔸Patatas, dos medianas por persona 🔸1 cebolla 🔸1 zanahoria 🔸1 cuchara de postre de tomillo 🔸1 cuchara de postre a ras de pimentón 🔸1 cuchara de postre de ajo molido 🔸1 cuchara de postre a ras de Sal 🔸Pizca de pimienta 🔸Chorrito de aceite de oliva ➖COCINADO 1- Precalienta el horno a 200ºC. 2- Prepara las verduras: pela y corta las patatas en rodajas, la zanahoria en rodajas finas y la cebolla en juliana. 3- Sazona las verduras con sal, pimentón, tomillo, ajo molido, pimienta y un generoso chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien para que se impregnen de sabor. 4- Hornea: coloca las verduras en una bandeja para horno y ponla en la segunda línea del horno. 5- Hornea a 200ºC con calor arriba y abajo. 6- Añade las salchichas: a los 20 minutos, incorpora unas brochetas con las salchichas junto a las patatas. Sigue horneando. 7- Mezcla y voltea: a los 15 minutos, remueve las patatas y da la vuelta a las brochetas. 8- Comprueba la cocción: 20 minutos después, verifica que las patatas estén tiernas y las salchichas bien cocidas. Si prefieres un acabado más dorado, gratina durante 2-3 minutos adicionales. #salchichasconpatatasalhorno #brochetasdesalchichas #salchichasalhorno #carne #yoyomismaymiscosas #cocinaconmar ♬ sonido original – Maria Del Mar Alonso

Para elaborarla necesitarás 12 salchichas frescas de pollo, ocho patatas medianas (dos por persona), una cebolla, una zanahoria, una cucharada de postre de tomillo, una cucharada de postre rasa de pimentón, una cucharada de postre de ajo molido, una cucharada de postre rasa de sal, una pizca de pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Comienza precalentando el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Mientras alcanza la temperatura, pela las patatas y córtalas en rodajas de grosor medio. Pela también la zanahoria y córtala en rodajas finas, mientras que la cebolla debe ir en juliana para que se cocine de forma uniforme.

Coloca todas las verduras en un recipiente amplio y añade la sal, el pimentón, el tomillo, el ajo molido, la pimienta y un buen chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien con las manos o con una cuchara para que todas las patatas y verduras queden perfectamente impregnadas de las especias.

Extiende las verduras en una bandeja apta para horno formando una capa uniforme e introdúcela en la segunda altura del horno. Hornea durante 20 minutos para que las patatas comiencen a ablandarse.

Transcurrido ese tiempo, incorpora las salchichas (pueden ir ensartadas en brochetas o directamente sobre la bandeja) junto a las verduras y continúa la cocción. Pasados 15 minutos, remueve las patatas para que se doren de manera uniforme y da la vuelta a las salchichas para que se cocinen por ambos lados.

Finalmente, deja hornear 20 minutos más o hasta comprobar que las patatas están completamente tiernas y las salchichas bien hechas por dentro. Si buscas un acabado más crujiente y dorado, activa la función de gratinado durante dos o tres minutos antes de servir.

Más allá del sabor, hornear las salchichas tiene ventajas muy interesantes. En primer lugar, se evita el exceso de salpicaduras de grasa, lo que supone un gran punto a favor de la limpieza de la cocina. Por otro lado, como la propia grasa de la salchicha se derrite lentamente durante la cocción, ésta actúa de forma natural para dorar la piel sin necesidad de añadir más grasa. Sin embargo, conviene evitar un error muy habitual: pinchar las salchichas antes de cocinarlas pensando que así no explotarán. En realidad, hacerlo sólo consigue que pierdan gran parte de sus jugos y queden mucho más secas.