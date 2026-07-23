Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina televisión, música y la interpretación en series de época, para acompañar a Javier y David en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. Tras más de un mes sufriendo en audiencias por culpa de los partidos del Mundial y las celebraciones por el campeonato logrado por la selección española de fútbol, el concurso de Roberto Leal ha retomado sus audiencias habituales por encima del 17 % de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores. Este regreso a la normalidad llega cuando ¡Allá tú!, su concurso rival en Telecinco, está logrando sus mejores datos por encima del 10 % de cuota.

Antonio Garrido, todoterreno de la televisión andaluza

El actor y presentador sevillano Antonio Garrido, hijo del periodista José Luis Garrido Bustamante, ha compaginado durante más de dos décadas la interpretación con la presentación de televisión. Debutó en Canal Sur con espacios como El día D o Andalucía directo, y ha protagonizado series como Los protegidos, que ya son historia de la ficción española.

Vania Millán, de Miss España a la superación personal

Vania Millán se dio a conocer al ganar el certamen de Miss España en 2002 y competir después en Miss Universo, además de participar en Supervivientes, donde terminó en quinta posición. Con el tiempo se ha alejado del foco mediático para dedicarse al coaching emocional, y en el terreno personal fue esposa de René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, antes de rehacer su vida junto al doctor Julián Bayón, con quien se casó en 2022 y tuvo una hija.

Nuria Fergó continúa con su carrera tras ‘Operación Triunfo’

La cantante y actriz malagueña Nuria Fergó saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, vendiendo más de tres millones de discos con éxitos como Quiéreme o Brisa de esperanza. Además de su carrera musical, ha participado en series como Amar en tiempos revueltos, y en 2018 su tema La vida son solo dos días se convirtió en la canción oficial de la Vuelta a España.

En 2026 se encuentra en plena gira veraniega de conciertos con motivo del 25º aniversario de su carrera musical y acaba de publicar su nueva canción, titulada Si decides no volver.

Javier Collado, de Héctor Perea a Fernando de Luján en ‘La Promesa’

Hijo de la actriz María José Goyanes y el productor teatral Manuel Collado, Javier Collado es uno de los rostros más reconocibles de la ficción diaria española gracias a su papel de Héctor Perea en Amar en tiempos revueltos y su secuela Amar es para siempre. Hasta 2023 interpretó a Fernando de Luján en La Promesa, la serie de época de La 1, tras pasos anteriores por títulos como Sin tetas no hay paraíso, HIT o Heridas.

Actualmente está de estreno en Atresmedia gracias a la serie Agatha y Lola, que está disponible en Atresplayer. En paralelo a su carrera como actor es posible verle en discotecas en su faceta como DJ.

Javier y David, con la vista puesta en AlaZ

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’. Con la ayuda de Antonio Garrido, Vania Millán, Nuria Fergó y Javier Collado, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.