¿Cómo se juega a ‘AlaZ’, la nueva prueba final de ‘Pasapalabra’ que sustituye a ‘El Rosco’?

Muchos agoreros anunciaban el final de Pasapalabra o incluso que el concurso tendría muchos problemas para encontrar una nueva prueba que sustituyese a ‘El Rosco’, tras la sentencia judicial que obliga a Antena 3 a dejar de utilizarla. Pero nada de eso ha pasado, puesto que el equipo de Atresmedia y la productora ITV Studios han trabajado en tiempo récord para sacar adelante una nueva prueba en apenas unas semanas. El pasado viernes 19 de junio pasó a la historia por ser el día del estreno de AlaZ, la nueva prueba que sustituye al ‘Rosco’, y el éxito de audiencia y críticas de los espectadores es enorme. Por lo tanto, queda Pasapalabra para rato gracias a esta nueva prueba de la que te vamos a explicar cómo funciona.

El programa sigue funcionando exactamente igual que hasta ahora en su primera parte, cuando los concursantes reciben la ayuda de los invitados famosos que acuden cada tres días y forman parte de los dos equipos. Pruebas como ‘La pista musical’, ‘Una de cuatro’, ‘Palabras cruzadas’ y ‘Donde están’, continúan sin cambios, por lo que los espectadores no notarán nada durante los primeros minutos del programa. También continúa La silla azul, que seguirá siendo la prueba en la que uno de los concursantes puede caer eliminado y despedirse, algo que continúa ocurriendo en los primeros minutos del programa.

El funcionamiento de ‘AlaZ’: sus nuevas reglas en ‘Pasapalabra’

Ya sin el mítico ‘Rosco’, Atresmedia y la productora ITV han pescado en Suiza esta nueva prueba final, que actualmente se puede ver en el canal RSI sueco. El concurso se titula DallAZetA y en su versión original tiene un sólo participante que se enfrenta sólo a este panel de letras. Allí no hay contrincantes y tampoco equipos o pruebas con las que ganar segundos.

Las claves de AlaZ:

El concursante con más segundos acumulados podrá decidir el orden en el que quiere hacer el pane l: empezar por la A y terminar por la Z, o al revés. Su rival tendrá que hacer lo contrario obligatoriamente.

l: empezar por la A y terminar por la Z, o al revés. Su rival tendrá que hacer lo contrario obligatoriamente. Los concursantes llegan a este panel con 110 segundos , más tiempo que con el Rosco, que eran 85. A ese tiempo hay que sumarle los segundos conseguidos durante las pruebas.

, más tiempo que con el Rosco, que eran 85. A ese tiempo hay que sumarle los segundos conseguidos durante las pruebas. Esta nueva prueba se asemeja al ‘juego del ahorcado’ , con las letras en pantalla en fila.

, con las letras en pantalla en fila. Los concursantes cuentan con pistas , puesto que pedir una letra para una de las definiciones que se les atragante, pero esa ayuda les restará cinco segundos del cronómetro de su tiempo.

, puesto que pedir una letra para una de las definiciones que se les atragante, pero esa ayuda les restará cinco segundos del cronómetro de su tiempo. Los míticos atriles también han desaparecido y han sido sustituidos por una especie de cabinas, algo obligado para desvincularse del Rosco por completo.

y han sido sustituidos por una especie de cabinas, algo obligado para desvincularse del Rosco por completo. En la anterior prueba los concursantes no veían en ningún momento ‘El Rosco’ ni el tiempo que les quedaba, pero en AlaZ sí que pueden ver el cronómetro , por lo que podrán jugar con el tiempo y hacer su propia estrategia.

, por lo que podrán jugar con el tiempo y hacer su propia estrategia. Ahora hay tres respuestas posibles: se puede responder con la palabra, pasar palabra o pedir ‘letra’. En el ‘Rosco’ sólo había dos opciones.

Con estos cambios, Antena 3 se asegura que su programa estrella continúa sin problemas, dado que sigue dando grandes audiencias que ayudan a otros programas como Antena 3 Noticias y El Hormiguero, que se aprovechan de su arrastre.

Además, las críticas por parte del público en sus primeras emisiones han sido bastante buenas, por lo que a partir de ahora sólo puede mejorar y que los espectadores la adopten como ya se hizo en su momento con ‘El Rosco’.