En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 28 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Fikriye empieza a tener serias sospechas de que Mine está embarazada, y todo después de verla mareada y con náuseas. Es por eso que no duda en compartir sus sospechas con Nare. Todo ello mientras la ausencia de Cihan empieza a pasar factura a los Albora. Aprovechando que sigue en la cárcel, Ecmel aprovecha el descontento entre los vecinos.

Y todo para tratar de debilitar la autoridad de la familia. Nadim, por su parte, obliga a Zerrin a subir a su coche y la lleva hasta la casa de Sahin, donde también está Kaya. Es allí donde confiesa que está embarazada de Kaya. A pesar de todo, Demir no duda en amenazarlo con desvelar que fue él quien delató el paradero de Boran, por lo que Nadim acaba asegurando que el bebé es de Demir. Una mentira que Zerrin se ve en la obligación de confirmar. En la cárcel, un preso trata de asesinar a Cihan, mientras que los funcionarios lo abaten. Antes de morir, asegura que Halis le ordenó matarlo, algo que este niega. Kaya empieza a tener serias dudas de que Demir sea el padre del hijo que Zerrin está esperando. Además, Cihan propone a Halis un pacto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 3 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo el enfrentamiento en el caserío termina de forma verdaderamente trágica cuando Cihan dispara a Halis y acaba con su vida. Todo ello mientras Fikriye, gravemente herida, se despide de Alya y le dice que es el momento de dejar de ocultar sus sentimientos. Es decir, es el momento más que perfecto para que le diga a Cihan todo lo que realmente siente por él. Poco después, Fikriye fallece.

Visiblemente destrozada, Alya confiesa a Cihan que, a pesar de todo lo que vivieron, siempre quiso a su madre, a pesar de que nunca fue capaz de decírselo. La muerte de Halis no pone fin a las dudas de Cihan, aunque está convencido de que él tuvo algo que ver con el asesinato de Boran. Sadakat llama a Mine para advertirle de que Cihan empieza a sospechar de su embarazo y le pide que no le cuente nada por miedo a que la obligue a abortar.

Con posterioridad, Cihan le pregunta directamente si está embarazada, pero Mine lo niega rotundamente. Sadakat descubre que Zerrin está embarazada y Kaya deja claro a Zerrin que, si confirma que el hijo es de Demir, desaparecerá siempre de su vida y aceptará casarse con otra mujer. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.