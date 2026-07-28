En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, observaron cómo, después de que Sadakat consiga expulsarla de la mansión, Alya se marcha jurando que no piensa rendirse. Es más, va a hacer que todos paguen por lo que le han hecho. Sahin, por su parte, acude a la cárcel para ver a su padre, donde coincide con Kaya, que está convencido de que Cihan ha entrado en prisión para acabar con Ecmel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Halis, durante su encuentro con Cihan, insiste en que él no asesinó a Boran. Es más, reconoce que fue quien reveló a Nadim y a Ecmel que Boran vivía en Toronto, pero asegura que nunca dio la orden de matarlo, ni mucho menos. Lejos de resignarse, Alya opta por comprar un bidón de gasolina y, al revisar el coche, encuentra una pistola. Con ambas cosas regresa a la mansión y rocía la entrada con combustible y amenaza con el arma a los hombres que tratan de impedirle el paso. Finalmente, prende fuego a la puerta y logra entrar, dejando claro frente a Sadakat que absolutamente nadie va a echarla de casa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 28 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo, después de ver a Mine mareada y con náuseas, Fikriye empieza a sospechar de su embarazo. Tanto es así que no duda en compartir sus sospechas con Nare. La ausencia de Cihan pasa factura a los Albora y Ecmel, aprovechando que sigue en prisión, alimenta el descontento entre los vecinos.

Y todo para debilitar la autoridad de la familia. Nadim, por su parte, obliga a Zerrin a subir a su coche y la lleva hasta la casa de Sahin, donde también se encuentra Kaya. Es más, es ahí donde revela que está embarazada de Kaya. A pesar de todo, Demir lo amenaza con desvelar que fue él quien delató el paradero de Boran. Nadim acaba asegurando que el bebé es de Demir, una mentira que Zerrin se ve obligada a confirmar.

En la cárcel, un preso trata de asesinar a Cihan y los funcionarios lo abaten. Antes de morir, ha asegurado que Halis le ordenó matarlo, algo que este niega. Kaya duda de que Demir sea el padre del hijo que Zerrin está esperando, mientras que Cihan propone a Halis un pacto, y es que retire la denuncia por el incendio del almacén y, cuando salga de la cárcel, colaborar para descubrir quién mandó acabar con la vida de Boran. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana que se emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.