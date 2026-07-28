Infantino plantea que entren inversores al Mundial y la UEFA declara la guerra: «Traspasa cualquier línea»

La UEFA ha sido la primera institución del mundo del fútbol que se ha plantado contra la FIFA por las informaciones que indican que el organismo dirigido por Gianni Infantino planea la entrada de inversores en el Mundial y el Mundial de Clubes. «Esto traspasa cualquier línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar», ha señalado el máximo representante del fútbol europeo en un comunicado difundido en la tarde del miércoles.

Hasta el momento, la FIFA es la encargada de organizar el Mundial, aunque cuenta con la colaboración con de las diferentes asociaciones continentales. Las nuevas informaciones surgidas en la mañana del martes apuntan a que Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, estaría estudiando la creación de una nueva compañía junto a la administración Trump para vender participaciones privadas a distintos inversores. Este supuesto movimiento colocaría a Infantino como «comisionado» de esta nueva sociedad y cedería una parte del control sobre el torneo a la FIFA y las federaciones que la componen.

La polémica ha surgido por un artículo publicado por el medio británico The Times, titulado «El plan de Gianni Infantino para vender participaciones en el Mundial» y en el que se detalla que el dirigente del organismo rector del fútbol mundial planea crear una empresa que gestione las grandes competiciones que dependen de la FIFA. Por tanto, el Mundial masculino y femenino y el Mundial de Clubes pasarían a estar dirigidos por una sociedad de nueva creación. The Times señala que FIFA le confirmó que el fondo Thrive Capital apunta a liderar a los grupos inversores y que JP Morgan actuaría como asesor financiero del organismo rector del fútbol mundial en este proyecto.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Esta nueva configuración de los torneos más importantes bajo el paraguas de la FIFA podría convertirse en una «bomba nuclear» para el fútbol, según el medio de las islas británicas. El motivo es que estos nuevos intereses económicos sobre el Mundial y el Mundial de Clubes empujarían a que se celebraran con una mayor frecuencia, además de alejar a las federaciones nacionales y continentales de cierto control sobre estos torneos y dificultar la gobernanza del fútbol. Por este motivo, UEFA ha sido el primer gran organismo del mundo del fútbol en responder a estas informaciones. Desde la institución que rige el deporte rey en Europa, han argumentado que «ninguno de nosotros es dueño del fútbol» y que la FIFA no tiene potestad «para venderlo».

Comunicado completo de la UEFA contra la FIFA

Esto traspasa cualquier línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma extremadamente en serio, y lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales. También deberían hacerlo todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte.

El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente si es con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo.