Tebas califica a Infantino como «patético» y le pide que «rinda cuentas»

Javier Tebas sigue empeñado en su guerra contra Infantino. El pasado domingo, a través de sus habituales mensajes en redes sociales, el presidente de la Liga volvió a atacar al de FIFA llamándole «patético» y pidiéndole que rinda cuentas. No es la primera vez en los últimos meses que Tebas agrede verbalmente a través de uno de sus escritos a Infantino. Y no parece que sea la última. Ya lo hizo tras la final del Mundial o con el ‘caso Balogun’.

Esta vez el ataque de Javier Tebas contra Infantino llegó tras un mensaje de este a través de las redes oficiales de FIFA donde responde a modo de resumen a todas las críticas que ha recibido la Copa del Mundo 2026 por parte de sus haters, entre ellos el presidente de la Liga. «Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo», resaltó Gianni.

Es evidente que este mensaje le ha escocido y mucho a Javier Tebas, ya que menos de 24 horas después ha respondido con dureza y rabia contra el presidente de la FIFA a través de sus redes sociales.

«Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación», comenzó el presidente de la Liga en su mensaje, cargando duramente contra el máximo dirigente de FIFA.

«Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas. Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse… ¿Por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?», añadió Javier Tebas en su ataque contra Infantino.

Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de @FIFAcom Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 27, 2026

El mensaje de Infantino que Tebas califica como patético

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de quienes consideró «consumidos por el odio» y destacó que durante la cita deportiva hubo «cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia».

«Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz», escribió en un mensaje en redes sociales.

Una semana después de finalizar el Mundial con la victoria de España sobre Argentina, Infantino mostró su tristeza por todas las personas que no han podido ver la competición y se dirigió especialmente a quienes han puesto en cuestión el Mundial.

«Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos», añadió.

En su escrito resaltó que la selección de Irán entró a Estados Unidos sin incidentes, pese al conflicto bélico con Estados Unidos y aseguró que el mundo «necesita amor, no odio: tolerancia, no división; celebración, no luto».

«Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción (…). Esto va de política. El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo», defendió.

El texto del presidente de la FIFA aludió también a los arbitrajes de la competición, con mención expresa y entrecomillada a decisiones disciplinarias extrañas, sin concretar a ninguna acción, como pudo ser la retirada de una tarjeta roja al jugador estadounidense Balogun que le impedía jugar contra Bélgica en octavos después de una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican», cuestionó.

Infantino concluyó su mensaje con la afirmación de que se siente «increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo» del Mundial y con la esperanza de que «puede que el fútbol se eleve por encima del odio».