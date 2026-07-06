Infantino minimiza la llamada de Trump: «También hablo con otros jefes de Estado… las decisiones son independientes»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha reconocido que habló con Donald Trump por el caso de la roja quitada a Balogun, delantero de Estados Unidos, pero que esa conversación se enmarca dentro de las llamadas que hace habitualmente sobre «asuntos relacionados» con el Mundial.

Para Infantino, la llamada de Trump es como las que «recibo de otros jefes de Estado». «Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes», ha dicho el presidente de la FIFA, que dice que «siempre defenderé el principio de independencia» del organismo que preside.

Infantino ha asegurado que «los órganos judiciales de la FIFA son independientes» y que «operan de manera autónoma». «Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol y esto debe respetarse siempre», ha añadido el presidente de la FIFA, que intenta salir al paso como puede de un escándalo ya histórico en los Mundiales.

A su vez, y en comunicado difundido por la propia FIFA, Infantino no especifica si está de acuerdo con la suspensión de la sanción a Balogun: «Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman».

«Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento», ha añadido Infantino.

Esta es la respuesta del presidente de la FIFA tras reconocer Donald Trump que llamó a Infantino para que hicieran una «revisión» sobre esa sanción al delantero de Estados Unidos. La FIFA revocó la tarjeta roja que vio Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, ante Bosnia en el encuentro de dieciseisavos. Este jugador, que lleva tres goles en el Mundial, tenía que perderse el duelo de octavos contra Bélgica. Sin embargo, la FIFA le suspendió la sanción durante un año, sin aplicar en la práctica esa cartulina roja que supone no poder jugar el siguiente encuentro.