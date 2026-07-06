La UEFA carga contra la FIFA tras retirar la sanción a Balogun: «Han cruzado una línea roja»

Guerra abierta entre UEFA y FIFA por el caso Balogun. Después de que el organismo que preside Gianni Infantino le quitara la sanción a Folarin Balogun tras una llamada de Donald Trump, la UEFA ha emitido un comunicado en el que expresa su «incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable». Aseguran que la decisión «de suspender durante un período de prueba de un año» la roja que vio el delantero estadounidense ante Bosnia «cruzó una línea roja».

La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad.

Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable.