Bélgica clama contra el indulto a Balogun: estudian medidas para impedirlo y «salvaguardar» el juego limpio

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha mostrado su «asombro» ante la escandalosa decisión de la FIFA de indultar a Folarin Balogun para el duelo de octavos de final entre Estados Unidos y la propia selección belga. En un extenso comunicado argumentan que la suspensión de la tarjeta roja infringe hasta tres artículos del reglamento de la FIFA. Avisan que «estudiando todas las opciones posibles» para «salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos».

La FIFA ha tomado este domingo una decisión sin precedentes, al suspender la sanción de la tarjeta roja que Balogun vio contra Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final. Por un pisotón en el tobillo de un rival, le mostraron la cartulina tras la revisión del VAR y fue expulsado. Esa tarjeta conllevaba la sanción de un partido, por lo que se perdía el cruce de octavos ante Bélgica.

Sin embargo, la FIFA ha entrado de oficio para levantarle la sanción. No le quitan la roja, pero le suspenden esa sanción de un partido «por un periodo de prueba de un año». Se amparan en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que dice que «el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria». Sin embargo, no hay ningún motivo objetivo para tomar esa decisión y anular la decisión del árbitro.

Una medida que siembra un precedente peligroso y que, además, coincide con un favor al país anfitrión del Mundial 2026. De hecho, Donald Trump se ha pronunciado y ha dado las gracias al organismo que dirige Gianni Infantino de forma pública. «Gracias, FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia», ha escrito en su red social Truth Social.

Comunicado de Bélgica sobre Balogun

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) manifiesta su asombro ante la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun —quien se encontraba suspendido— para disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 horas (hora de Seattle).

La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Dicha disposición establece que la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA estipula claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas durante esta Copa Mundial de la FIFA.

Asimismo, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente lo dispuesto en el Reglamento de la Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en su artículo 10.5:

«Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

El carácter automático de dicha suspensión fue también reafirmado explícitamente en la Circular n.º 16 relativa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.

Esta misma norma se reitera en todas las reuniones de coordinación previas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se incluye en las presentaciones de los talleres organizados para el torneo.

Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte —tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo—, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles.