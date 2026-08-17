Rafa Jódar será el líder de una España sin Alcaraz en la Copa Davis

La generación de tenistas españoles que viene ya está aquí, liderando a España en la Copa Davis. La Armada buscará el billete a las Finales de Bolonia con Rafa Jódar a la cabeza de un equipo formado por Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. Un quinteto que refleja la simbiosis entre juventud y veteranía. La eliminatoria contra Chile (17-19 de septiembre) será el debut de Jódar y Mérida en Copa Davis.

«Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido todos los jugadores sabiendo que no va a ser una eliminatoria fácil. Rafa Jódar es un jugador que apuntaba maneras y está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top 10», destacó David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis.

En Chile se producirá el debut de Jódar, aunque ya ha formado parte como sparring en la edición de 2024. «Tuve la oportunidad de estar con el equipo hace dos años, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador», ha explicado el propio Jódar. También será la primera vez de Dani Mérida. «Es un sueño jugar la Copa Davis con España», ha afirmado el madrileño.

Ni la Laver Cup frena a Jódar

De la Copa Davis se ha caído un Carlos Alcaraz que sigue apurando sus opciones para disputar el US Open. Jódar será el tenista español con mejor ranking, a quien ni la Laver Cup le privará de liderar a la Armada. España juega la eliminatoria de la Copa Davis en Chile del 18 al 20 de septiembre y la Laver Cup está fijada del 25 al 27 de septiembre.

Pocos días de descanso, teniendo en cuenta que debería cambiar de continente, de Chile a Londres, y de superficie, pues la Copa Davis se disputa sobre tierra batida y la Laver Cup en indoor. Dos continentes, dos superficies diferentes y poco tiempo entre medias. Pese a ello, Rafa Jódar llegará a todo.