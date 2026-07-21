Tebas ataca a Infantino tras ver la final del Mundial en persona: «Debe irse, está destruyendo el fútbol»

Javier Tebas ha atacado duramente a Gianni Infantino en una entrevista publicada tras su presencia en la final del Mundial que organiza FIFA, ente que preside el blanco de sus críticas. El presidente de la Liga fue muy duro en sus declaraciones, pues considera que el suizo «debe irse» porque su organismo «está destruyendo el fútbol.

«Debería irse, le ha llegado su momento. Pero cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición. Nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos. En Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol», sentenció.

Tebas pudo acudir al estadio donde la selección española se proclamó campeona del mundo el pasado domingo gracias a su puesto de vicepresidente en la Federación, pero eso no le privó de cargar contra el presidente de la FIFA. Infantino ha sido señalado durante el Mundial por los arbitrajes, especialmente a favor de Argentina, y también por su propuesta de ampliar el torneo a 64 selecciones en su próxima edición, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, el motivo del ataque de Tebas tuvo que ver con las novedades que FIFA ha impuesto durante los partidos, como las pausas de hidratación en ambas partes, y también con la expulsión que Infantino suspendió al delantero de Estados Unidos tras una llamada de Donald Trump, presidente del país anfitrión.

Las pausas de hidratación y Balogun

«La FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Así que, si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una farsa. Las tenemos en la Liga, pero solo cuando hace mucho calor. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado. Tuve que ponerme un suéter en las gradas. Fue una farsa, una pausa publicitaria. Y luego estuvo el caso Balogun», dijo Tebas en su entrevista a La Gazzetta dello Sport.

En esta, Tebas aseguró que Infantino habría dejado la presidencia de la FIFA si se hubiese producido el escenario que propone: «Es un asunto extremadamente grave. Tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos porque, de lo contrario, podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg».

El presidente de la Liga comentó que Infantino «persigue sólamente sus intereses» y aventuró un futuro con cambios a peor para el deporte rey: «Hay cómplices activos en el sistema que colaboran con este tipo de decisiones y cómplices pasivos que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que ciertas cosas vuelvan a suceder. Critican el sistema tomando un café en el bar o en conversaciones privadas por teléfono, pero luego no hacen nada para poner fin a todo esto».

Dardo a Florentino por la Superliga

Y, cómo no, se acuerda de Florentino Pérez y le acusa de culpable de las decisiones de Infantino: «La decisión de la Superliga otorgó a la FIFA y a la UEFA un poder inmenso, confirmando su monopolio. Sin embargo, deberían haber utilizado este monopolio para colaborar con los diversos actores de nuestra industria y por el bien del fútbol, con transparencia general y regulatoria, y decisiones consensuadas. No para hacer lo que está haciendo la FIFA. Hemos denunciado repetidamente el problema del calendario. Y ahora quieren celebrar un Mundial con 64 equipos».

«Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del fútbol no se limita al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial. Son las competiciones nacionales las que sustentan este deporte. Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos para un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores», explicó. ¿Responderá Infantino?