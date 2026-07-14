Tebas perjudica al Real Madrid desde la primera jornada: tendrá menos descanso que Barcelona y Atlético

Javier Tebas ha vuelto a las andadas y no se corta a la hora de perjudicar al Real Madrid. Con la publicación de los horarios de las tres primeras jornadas de Liga, la calculadora evidencia el primer escándalo de la temporada 2026/27 con un dato demoledor: tendrá menos descanso que Barcelona y Atlético. Una decisión premeditada que, aunque está impulsada por el Mundial, la modificación ha acabado perjudicando al equipo de José Mourinho.

Desde lejos se veía venir la chapuza del presidente de la Liga. Dio a conocer las fechas del campeonato sabiendo que el Mundial obligaría a algunos equipos a tener que empezar más tarde, entre ellos el Real Madrid. Aunque también afecta a otros como Barça, Atlético, Valencia y Betis, la realidad es que los merengues tendrán problemas para planificar los primeros partidos.

El Real Madrid debuta el sábado 22 de agosto ante el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada, y le han pospuesto la primera al miércoles 26 de agosto. La tercera la jugará el domingo 30 de agosto y entre jornadas hace un total de 187,5 horas de descanso. Lo preocupante es cuando en la balanza se ponen sus dos rivales directos.

El Barcelona tiene un calendario similar, pero algo más liberado. Debuta el 23 de agosto la segunda jornada; la primera, el jueves 27; y la tercera, el lunes 27. Eso hace un total de exactamente 192 horas de descanso para los de Hansi Flick. Una diferencia de 4,5 horas más respecto al Real Madrid que, aunque sea aparentemente mínima, la gran carga de partidos en el fútbol moderno hace que toda hora de recuperación sume.

El que mejor lo tiene es el Atlético. El club rojiblanco hizo una petición expresa a la Liga de que no le aplazasen su debut con tanta demora, explicando que el fin de semana donde juegan Barcelona y Real Madrid no pueden jugar en el Metropolitano por los conciertos. Por ello decidieron empezar antes, a pesar de tener muchos internacionales en la última fase del Mundial y jugar su partido aplazado el miércoles 19 de agosto. La segunda jornada la tendrá el domingo 23 y la tercera el sábado 29. En total, los de Simeone tienen 240,5 horas de descanso. Una diferencia brutal con el Real Madrid de hasta 53 horas más y 48,5 con el Barcelona.

Un Real Madrid condicionado desde el principio

Aunque el Real Madrid arrancó la pretemporada este lunes con solo ocho jugadores del primer equipo. El resto se incorporará con el paso de las semanas por el Mundial, donde muchos, como Mbappé, Bellingham o Vinicius, no llegarán hasta poco antes de empezar la temporada. A pesar de que Mourinho jugará amistosos para poner a prueba su esquema, la falta de descanso con un equipo que viene de una Copa del Mundo condiciona y aumenta el riesgo de lesiones musculares. Desde el inicio, el Real Madrid tendrá que remar contracorriente por culpa de otro desastre de la Liga de Tebas.