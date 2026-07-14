El Real Madrid ya conoce los horarios de su tres primeras jornada de Liga

El Real Madrid ya conoce cuándo comenzará oficialmente la temporada 2026/27. La Liga ya ha publicado los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato y el club blanco es uno de los grandes perjudicados por el Mundial, ya que el hecho de que tenga jugadores aún participando ha hecho que la primera jornada se haya tenido que aplazar. Por ello, el conjunto de José Mourinho tendrá que demorar su inicio de curso.

Un día después de arrancar la pretemporada, el Real Madrid ya sabe sus tres primeros partidos. Debutará el próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol en Cornellá a las 21:30 horas. Sin embargo, esto corresponde a la segunda jornada, ya que la primera la han pospuesto para que jueguen el miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Por último, la tercera jornada de Liga será el domingo 30 de agosto ante el Málaga, también en el estadio madridista. Hasta entonces tiene partidos de pretemporada ante la Fiorentina el 1 de agosto y ante el Deportivo el 12 de agosto. Es decir, el Real Madrid tendría rodaje antes de comenzar la temporada.

Por otra parte, el Barcelona jugará el domingo 23 de agosto a las 21:30 ante el Elche fuera de casa, también la segunda jornada por aplazamiento de la primera, que será ante el Athletic el jueves 27 de agosto en el Camp Nou y la tercera el lunes 31 de agosto ante el Rayo Vallecano, también en casa. Mismo destino que el Atlético, que abrirá el domingo 23 a las 17:00 horas ante el Villarreal en el Metropolitano, luego ante el Málaga el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas y la tercera el sábado 29 de agosto a las 21:30 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.