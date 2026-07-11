La chapuza de Tebas comienza desde la primera jornada de Liga: la mitad de partidos tendrán que ser aplazados

Como era de esperar, la Liga de Javier Tebas ya es un completo desastre. Y el problema viene más de un mes antes de que arranque la nueva temporada 2026/27, ya que el Mundial ha desnudado su poca prevención ante el hecho de que tendrá que aplazar la mitad de partidos, incluso más, de la primera jornada. Un desastre en toda regla que altera ya la competición ante la gran posibilidad que terminó por cumplirse en la Copa del Mundo.

El pasado 30 de junio, la Liga presentó el calendario del próximo curso y muchas miradas estarían en cuándo arrancaría la competición. La fecha que se impuso fue el próximo 15 de agosto, menos de un mes de la final del Mundial. Un total egoísmo de Tebas ante el poco tiempo de descanso que tendrían algunos futbolistas en caso de que se planearan el 19 de julio en Nueva Jersey.

Pero lo que no pareció esperar, y que se veía venir, es que son muchos los jugadores de la Liga que ya están en semifinales y, en pleno cuartos de final, la mitad de partidos de la jornada 1 ya tendrán que ser aplazados. Con Francia y España ya clasificadas, ya hay partidos que sí o sí no pueden jugarse en la fecha programada. Es cierto que, en su intento por minimizar daños, colocó partidos entre equipos que concentran muchos internacionales, como el Barcelona-Athletic y el Real Madrid-Real Sociedad. Dos partidos que ya tendrán que ser cancelados.

Con la victoria de la Roja se añadieron dos partidos nuevos a la lista: el Celta-Osasuna por Borja Iglesias y el Atlético-Málaga por Baena, Pubill y Grimaldo. Para colmo, Tebas ya abordó este asunto con imprudencia: «Tenemos 70 jugadores en el Mundial y no todos llegarán a jugar ni los cuartos. Hicimos un estudio y una gran cantidad de futbolistas caerán en la primera fase, que termina el 28 de junio.

Otros dos partidos más en riesgo por culpa de Tebas

Y el desastre no acaba aquí, ya que hay en riesgo otros partidos. En el Argentina-Suiza, pase lo que pase, 100% se aplazará otro partido. Si ganan los de Scaloni, el Valencia-Betis no se jugaría por Lo Celso y, si vencen los suizos, pasará con el Sevilla-Rayo por Sow y Vargas.

Para suerte de Tebas, el Noruego-Inglaterra no afectará, puesto que en ambas selecciones hay jugadores de equipos que ya se sabe que tendrán que aplazarse su debut en Liga. Tan solo se salva de la quema el Alavés-Getafe, Deportivo-Elche, Espanyol-Levante y el Racing-Villarreal. Más de la mitad de partidos aplazados, lo que obliga a Tebas a tener que empezar la Liga ya con la chapuza de horarios desde el primer minuto.