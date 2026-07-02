El Barça vuelve ‘casualmente’ a la regla del 1:1 después de que Tebas fuese a la investidura de Laporta

El FC Barcelona apunta a volver a la regla del 1:1 y a poder fichar con normalidad en este mercado de verano. El club blaugrana está transmitiendo a su entorno mediático que podrá destinar a fichajes y masa salarial el dinero que ingrese durante los próximos ejercicios. Una norma que había impedido a los de Joan Laporta actuar con aparente normalidad en el mercado de fichajes. Desde la Liga tampoco desmienten a los culés, aunque llama la atención que estas informaciones surjan horas después del desliz de Javier Tebas en la toma de posesión del presidente del Barça.

Esta decisión en torno al control económico de la Liga ha pasado de un mero rumor a la confirmación oficiosa de que el FC Barcelona regresará a la regla 1:1 para sus inscripciones. Por tanto, el club blaugrana no tendrá que recurrir a ‘palancas’ irregulares y a favores de la Liga o el CSD para inscribir a sus jugadores en las competiciones españolas. El club que preside Joan Laporta ha estado lejos de entrar en esta regla durante los últimos mercados de fichajes. Su elevada masa salarial, sumados a gastos como las obras del Camp Nou, les lastraron durante varias temporadas, aunque no le privó de realizar movimientos que han llevado al FC Barcelona a ganar tres de las últimas cuatro Ligas.

El verano más polémico fue el de 2022, cuando surgió el famoso término de las ‘palancas’. Como reconoció Jaume Roures en 2023, y Laporta el pasado mes de marzo, el conjunto culé maquinó unos ingresos ficticios con la colaboración del empresario catalán, Socios.com y Orpheus. Estos 200 millones de euros que nunca llegaron a las arcas del FC Barcelona permitieron las inscripciones de Lewandowski, Raphinha y Koundé. Tres futbolistas vitales para los últimos éxitos deportivos de los blaugranas que se confirmó que fueron inscritos de manera irregular, con el beneplácito de la Liga.

El Barça apunta a su gran objetivo

De cara al mercado de fichajes de este verano, desde ‘Can Barça’ lo afrontan con más tranquilidad. Se acabaron las operaciones de emergencia, como la cesión de Marcus Rashford o la incertidumbre hasta las horas finales del mercado con las inscripciones. De hecho, los futbolistas antes mencionados llegaron a perderse el inicio de la Liga por este motivo. Deco, director deportivo culé, contará con mayor libertad para moverse en el mercado. Tampoco se espera un gran desembolso de un FC Barcelona que ya ha gastado 80 millones de euros en la llegada de Anthony Gordon.

El gran objetivo del club catalán no es ningún secreto. Tanto el Barça como el Atlético de Madrid han verbalizado el interés de los blaugranas en hacerse con los servicios de Julián Álvarez. El cuadro rojiblanco se mantiene firma ante los acometidas del FC Barcelona y se remiten a la cláusula de rescisión, misma fórmula que emplearon con la oferta de 150 millones del Real Madrid. Deco, ante las dificultades para el fichaje del argentino, podría poner el foco en otras posiciones a reforzar, como el centro de la defensa.