El Barcelona se saca de la manga 14 millones de euros con la reventa de los asientos VIP del Camp Nou

El Barcelona sigue haciendo ejercicios de ingeniería financiera para poder estar de cara a la próxima temporada en la regla 1:1 de la Liga. Joan Laporta sigue haciendo movimientos para que Javier Tebas le dé el OK a su plan económico y el último tiene que ver con la reventa de los palcos VIP que en su día ya fueron vendidos en la polémica operación para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Esta venta de los asientos del estadio supondrá un ingreso de 14 millones extras para la entidad catalana.

Con el final del mes de junio llega la hora de cerrar el ejercicio del año y por ello el Barcelona ha agilizado los movimientos en sus despachos para que las cuentas cuadren. El gran objetivo de Joan Laporta es tener el visto bueno de la Liga para volver a la norma de 1:1 y para ello tendrá que presentar a la patronal un plan económico viable donde cuadren los ingresos, gastos y el patrimonio que tiene el club. A pesar de que desde la capital de Cataluña llevan tiempo celebrando esta pequeña victoria, Javier Tebas aún tiene que dar el OK definitivo a la situación económica culé.

Por ello, la directiva culé se ha sacado de la manga una nueva palanca con los palcos VIP del Camp Nou. En los próximos días, parece que la entidad catalana va a ingresar 14 millones de euros gracias a la reventa de una parte de los asientos que en su día fueron adquiridos por New Era Visionary Group. Ahora este grupo es el que los ha vendido a una empresa de Singapur y esto supondrá un ingreso extra para el Barcelona.

La palanca del Barcelona con los palcos

Así que, según informó la cadena SER, el Barcelona tendrá una nueva palanca con los palcos VIP del Spotify Camp Nou. Para comprender la complejidad de esta operación, hay que volver a finales de 2024 y la venta de los asientos imaginarios del nuevo estadio culé que el Barcelona vendió a dos empresas para poder inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo.

Para que la Liga le diera el OK para inscribir a estos fichajes, el Barcelona vendió por 100 millones de euros los derechos de explotación de 475 asientos VIP a dos inversores. Uno fue el grupo de Qatar Forta Advisors Limited, que pagó 30 millones, y de los restantes 70 millones se hizo cargo New Era Visionary Group, que es la sociedad que ahora ha revendido parte de los asientos, generando un ingreso de 14 millones extras para el Barcelona.

Y es que esta operación también tiene su aquel porque de los 70 millones iniciales, según informa Sport, New Era Visionary Group pagó 28 millones en el momento de la firma y después hizo un segundo pago de 14. En total debía asumir otro pago de 28 millones antes del cierre del ejercicio económico y lo que ha hecho este grupo es vender parte de los derechos a una empresa de Singapur, que ha pagado la mitad de la deuda pendiente.

Es decir, el Barcelona ingresará otros 14 millones por los asientos VIP que vendió en su día y que permitieron inscribir a Dani Olmo en la Liga. Esta es otra operación de ingeniería financiera que sigue haciendo la entidad catalana, que viene celebrando desde hace meses el regreso a la norma 1:1 que en principio le posibilitaría hacer un fuerte desembolso en fichajes esta temporada.