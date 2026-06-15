Laporta se vuelve a apropiar de un título del Barcelona: euforia y lágrimas en la Champions del equipo de balonmano

El equipo de balonmano del FC Barcelona se proclamó este pasado fin de semana campeón de la Champions League de la disciplina, la decimotercera que conquistan. Hasta Colonia, donde se daba cita la final, viajaron tanto Joan Laporta como Rafa Yuste, presidente reelegido y presidente en funciones hasta el próximo 1 de julio, el mismo que volvió a apropiarse de otro título tras la victoria de sus jugadores en la Champions, entre lágrimas y mucha euforia.

El Barça de balonmano consiguió su decimotercera Champions League tras imponerse en la final en Colonia al Füchse Berlín, un equipo plagado de estrellas de la talla de Mathias Gidsel, Tim Freihofer y Lasse Andersson, que claudicaron ante el equipo dirigido por Carlos Ortega.

Y hasta Colonia viajó Joan Laporta, que vivió toda la fase final de la Champions League de la mano de su inseparable Rafa Yuste, que viene ejerciendo las funciones de presidente mientras se hace efectivo, el próximo 1 de julio, el nuevo mandato del presidente barcelonista tras su contundente victoria en las urnas. No estuvieron solos, también les acompañaron otros pesos pesados dentro del organigrama del club, como son Enric Masip (asesor y mano derecha de Laporta), Joan Solé (directivo), Xavi O’Callaghan (director de secciones profesionales), Joan Marin (coordinador), Josep Ignasi Macià (directivo) y Xavier Corbella (jefe de los servicios médicos).

Tardó poco Joan Laporta en bajarse a la pista tras el éxito culé, que vencía en una emocionante final por 37-34 al Füchse Berlin, pese a no ir con la condición de favorito. Laporta, junto con el presidente en funciones Rafa Yuste, se acercaron a la pista y levantaron el trofeo de campeón de la Champions League tras celebrarlo los jugadores. La primera plantilla de balonmano coreó al presidente y éste abrazó uno por uno a todos, emocionando y entre bailes de alegría.

«Tengo mucha alegría. ¡Campeones otra vez! Todos los culés se merecen las 50 Copas de Europa. Es histórico lo que está haciendo el balonmano del club», aseveró Laporta, descamisado y eufórico, ante los micrófonos de la Ser, haciendo referencia al acumulado de títulos europeos que tienen las diferentes secciones de la entidad blaugrana.

NO PODÍA FALTAR ÉL EN LA GRAN FIESTA DEL BARÇA 🔥 Joan Laporta… levantando la 13ª EHF Champions League del club 🏆#ehfcl #BalonmanoDAZN 🤾‍♂️ pic.twitter.com/052Lz2TAl2 — DAZN España (@DAZN_ES) June 14, 2026

Joan Laporta cerraba su breve intervención dejando palabras de agradecimiento a toda la plantilla y el cuerpo técnico culé, en relación a la de balonmano, por los éxitos logrados, sobre todo teniendo en cuenta que no fueron a Colonia con el cartel de ‘favorito’: «Es un honor tenerlos a todos (los jugadores y los técnicos del balonmano) en el club. Lo hemos trabajado mucho y nos lo merecemos. Estoy muy feliz y también muy agradecido a estos jugadores, a los técnicos y a todos los que lo han hecho posible durante todos estos años».