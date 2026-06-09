Rafa Yuste estalla contra el Real Madrid por el caso Negreira: «Ojalá tengan lo que se merecen»

El Barcelona responde ante el Real Madrid y Florentino Pérez tras las últimas alusiones del presidente blanco sobre el caso Negreira, ese ha sido Rafa Yuste, actual presidente en funciones hasta que el próximo 1 de julio Joan Laporta tome de nuevo el control a todos los efectos, el que se ha dirigido a los mil socios más antiguos del club culé para anunciar que tomarán acciones legales y explicando que «ojalá tengan lo que se merecen»,

Fue en su discurso inicial ante los socios, en la reunión ordinaria del Senado 2026, donde hizo balance y anunció las acciones legales contra contra el Real Madrid y su presidente, cargando especialmente con dureza contra la figura de Florentino Pérez, recientemente reelegido por el socio blanco.

«Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? No sé este señor qué se ha pensado», estallaba Rafa Yuste, muy molesto con el Real Madrid y Florentino Pérez y algunas de sus insinuaciones en las últimas semanas en lo relacionado con el caso Negreira: «En fin, ya nos veremos en los juzgados y ojalá tengan lo que se merecen. Iremos a por ellos porque tenemos las de ganar».

💥 Rafa Yuste responde a Florentino Pérez y anuncia que emprenderá acciones legales en contra del Real Madrid 🗣️ “El escudo del Barça no lo mancha nadie. Nos veremos en los juzgados. Iremos a por ellos porque tenemos las de ganar” 🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/xXE5jGSgE0 — Jijantes FC (@JijantesFC) June 9, 2026

No quedó ahí el ataque de Yuste contra Florentino. El actual mandamás blaugrana siguió afirmando que «el presidente del Madrid no ha digerido los éxitos del Barça», aseverando: «Una cosa es tener celos, otra tener rabia. ¿Ustedes creen que este señor nos puede acusar de robar ligas y de ganar gracias a los árbitros?».

«Pep me decía que la memoria es corta. Pues yo tengo memoria», insistía Rafa Yuste ante los socios más veteranos del Barcelona, recalcando que emprenderán «acciones legales contra Florentino por recurrir a la infamia para desestabilizarnos», destacando que su «escudo no se toca» y que «el nombre del Barça no lo ensucia nadie», anunciando una vez más que «nos veremos en los juzgados».

La economía del Barcelona

Otro de los temas que trató el actual presidente en funciones del Barcelona fue la situación financiera del club, donde sacan pecho: «Una de las partes más importantes de este club es el balance entre el terreno deportivo y la economía. Nos encontramos un club deshecho y le estamos dando fuerza. Lo que es indudable es que como dijo el presidente Laporta la alegría volvería. Y ha pasado. Es muy fácil ir de cara a la galería y fichar y fichar. Nosotros no lo hemos hecho. Cuando llegamos al club tuvimos que reducir una masa salarial que estaba por las nubes, hasta ahora que podremos asumir la regla 1:1 que nos permitirá fichar con normalidad».

«Hay muchos puntos que nos dará beneficios como por ejemplo este estadio, el Spotify Camp Nou. Es una parte muy importante de la economía. Es un estadio que tendrá 105.000 personas. Hay otro punto importante que es el merchandising, las tiendas del Barça… en todo se está batiendo el récord», recalcaba Yuste, que concluía sobre este tema así: «Cuando enseñemos los resultamos verán cómo hemos cerrado el año y se llevarán una alegría muy grande. Vamos en buena línea, en muy buena línea».