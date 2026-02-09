Rafa Yuste asume los mandos del Barcelona como presidente interino hasta el 1 de julio

Rafa Yuste es, desde este lunes 9 de febrero, nuevo presidente interino y en funciones del FC Barcelona. Así lo ha decidido la Junta Directiva de la entidad azulgrana tras la dimisión de Laporta para poder presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo en el Camp Nou. El que hasta ahora era vicepresidente primero del club culé coge los mandos hasta el próximo 1 de julio.

Vienen tiempos de cambios en el Barcelona, o no. El próximo 15 de marzo se celebrarán unas elecciones a la presidencia en las que Joan Laporta es el favorito para salir reelegido. Por ello, el presidente azulgrana ha tenido que dimitir este lunes junto a parte de su Junta.

Pero el ganador de esas elecciones del próximo mes no podrá tomar el poder hasta el 1 de julio, una vez haya terminado la temporada. Todos estos meses estarán presididos por una Junta Gestora en funciones que no podrá tomar decisiones importantes y que estará presidida por Rafa Yuste, mano derecha de Laporta.

Rafa Yuste no puede tomar decisiones importantes ni contraer obligaciones financieras serias. Sus funciones como presidente interino se limitan a garantizar la estabilidad del Barcelona y el buen funcionamiento de las actividades hasta las elecciones y el proceso de la toma de poder.

¿Quién es Rafa Yuste?

Rafa Yuste, nuevo presidente en funciones del Barcelona, era hasta el momento el vicepresidente primero del club y se encargaba de la gestión deportiva. Durante esta misma temporada se rumoreó que podía salir en dirección a Al Nassr con Iñigo Martínez. Finalmente, se quedó y ahora tomará los mandos del club durante los próximos cuatro meses, aunque sin tomar decisiones de gran relevancia. Esas que Laporta ya ha dejado atadas en las últimas semanas, como la salida oficial de la Superliga o la petición de que la final de la Champions de 2029 se dispute en el Camp Nou. Maniobras electorales.

64 años, socio del Barcelona y amigo desde la infancia de Joan Laporta. Se conocieron con cinco años y han trabajado codo con codo como hermanos en esta Junta Directiva. Rafa Yuste también fue directivo del Barça en la primera etapa de Joan Laporta. Uno de sus mayores logros fue avalar el ascenso de Pep Guardiola al primer equipo como entrenador.

Rafa Yuste también tiene una faceta empresarial en la que es socio fundador de AQIPA Iberia, empresa con filiales en 13 países. También es consultor especializado en comercio internacional, con experiencia en Europa, Estados Unidos, África, Canadá, Asia y Sudamérica

Comunicado del FC Barcelona sobre Rafa Yuste

«Una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración. Hasta entonces, el máximo órgano colegiado del Club quedará integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.

Seguidamente, después de ser oficializada, la nueva Junta Directiva ha continuado la reunión según el orden del día establecido».