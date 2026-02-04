El tremendo zasca de Iturralde a Laporta: «El clima con el arbitraje es por pagarle a Negreira»

Iturralde González no dudó ni un segundo en contestar a Joan Laporta y soltarle un tremendo zasca tras las palabras del presidente del Barcelona atacando al Real Madrid y acusando al equipo blanco de ser beneficiado por los árbitros en el duelo de Liga del pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El ex colegiado le recordó al máximo mandatario azulgrana que fue él y su club los que pagaron a Negreira.

«Ese penalti (el de Brahim contra el Rayo) es clarísimo», comenzó señalando Eduardo Iturralde González a la hora de contestar al presidente del Barcelona. Luego habló de sus palabras contra los árbitros y el Real Madrid, y ahí fue mucho más contundente.

«Lo que yo le aconsejaría a Laporta es que cuando dice que se beneficia a un club, yo le aconsejaría que el clima que estamos viviendo es gracias a que él, entre otros, ha pagado al vicepresidente del CTA. El clima que se está viviendo en el fútbol español y en el arbitraje es gracias a él y al sinvergüenza de Enríquez Negreira. Cuando hable de arbitraje lo que tiene que hacer es pedir perdón. Al fútbol español en general y al arbitraje en concreto por dejarnos en la situación que nos ha dejado él y otros presidentes por pagar a Negreira y meternos donde estamos», aseguró el ex colegiado español contestando duramente a Joan Laporta.

Unas palabras de Iturralde en la Cadena Ser que llegan tras las de Laporta por la mañana del pasado martes en Albacete antes del partido de la Copa del Rey donde el presidente del Barcelona acusó al Real Madrid de salir beneficiado ante el Rayo, olvidando por supuesto el caso Negreira.

«No quiero dar lecciones a nadie, pero vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Fue un partido en el que le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó diez minutos cuando estaban empatados y encima un penalti en el último minuto… los penaltis son siempre opinables. Yo lo digo como aficionado. Hay penaltis que yo no los pitaría porque creo que no lo son. Toca la pelota mal, el defensa se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero que le tira al suelo. Fue exagerado. El árbitro con su criterio puede pitar lo que considere, pero desde el punto de vista del aficionado estos penaltis creo que son exagerados y no se debería haber pitado», explicó sobre las polémicas del partido disputado en el Santiago Bernabéu.

«Lo digo en sentido constructivo. A veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Pero es que resulta que están favoreciendo a un club que tiene a una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. La reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto. Que se lo hagan mirar», culminó el presidente azulgrana atacando también a la televisión del Real Madrid.