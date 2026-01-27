Albert Ramos vuelve a acusar a Laporta por el ‘caso Reus’: «Desapareció mucho dinero que controlaban ellos»

Albert Ramos se ha vuelto a pronunciar acerca de la estafa que sufrió en el ‘caso Reus’. El ex tenista español fue uno de los grandes inversores afectados tras la desaparición del club catalán en 2020 y quiso volver a acusar la culpabilidad de las personas que estaban detrás del proyecto, entre las que estaba el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

En la querella, además de él, aparecen el vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, y los ex directivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

Un dinero que nunca llegó

El pasado 16 de diciembre, Laporta declaró en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona como investigado en un presunto delito de estafa de 91.500 euros, y negó haber engañado a una denunciante para invertir en 2016 en una empresa de la que era administrador, aunque ha admitido que fue un negocio fallido.

Sin embargo, Albert Ramos sigue convencido de que aún hay más cosas que no se saben detrás del caso: «Hice un préstamo de 100.000 dólares a la compañía CSSB Limited de Hong Kong el 14 de diciembre de 2016 cuando estaba en plena carrera tenística profesional. Después de colgar la raqueta a finales de la temporada pasada y dejar el tenis profesional, he entendido que era el momento de dar a conocer mi versión de los hechos», arrancó en una entrevista en El Periódico.

Es por ello que el ex tenista tuvo que salir que nunca fue un accionista, sino un prestamista a cambio de no tener riesgo alguno de perder su dinero: «Yo lo que hice fue un préstamo financiero a CSSB Limited. Les dije a las personas implicadas que no quería correr el riesgo con un dinero que tanto esfuerzo y trabajo me había costado. No es lo mismo invertir y asumir que puedes perderlo, que un préstamo donde se pactan unos intereses fijos anuales, en mi casa cada tres meses, y acabas recuperando el capital», explicó.

Una empresa china en la que indicó que participaban personajes conocidos, entre los que se encontraba Laporta: «Saber que formaba parte de esa sociedad y estar al frente del proyecto me generó mucha confianza. Lo vi muy serio. Soy culé a muerte y me pareció un negocio muy consistente. En 2016 me presentaron un dossier de 12 páginas del club chino ‘Beijing Institute of Technology Football Club’. Ahí explicaban el plan de negocio y fotografías de Laporta, Joan Oliver, Rafa Yuste y Xavier Sala i Martín como ejemplo de éxito en el FC Barcelona. También decía que en 2011 habían creado la empresa CSSB y por eso les di el préstamo», recordó.

Albert Ramos no se cree la defensa de Laporta

Sin embargo, Albert solo recibió poco más de 6.000 dólares diferidos en cuatro pagos durante 2017. Nunca supo a dónde fueron los 100.000 dólares prestados y finalmente se vio obligado a denunciar por delito de estafa contra Joan Oliver y la sociedad mercantil CSSB Limited. Aunque al jueza del casó decretó el sobreseimiento de la causa, la defensa del ex tenista logró la reapertura del caso en abril de 2024.

Aun así, Laporta sigue negando haber estafado y que todo se debe a una «fallo contractual» y que «no hay ni estafa ni engaño». Una excusa que no le vale: «Tengo claro que se están escondiendo para no dar la cara. Son plenamente conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos». Mientras tanto, la defensa del presidente del FC Barcelona aboga por el «cierre de la investigación» al no tratarse de «una causa penal en ningún caso».