Albert Ramos se retira del tenis: «Me voy con la cabeza alta por haberlo dado todo»
Cayó derrotado en el ATP Challenger de Valencia
Ganó cuatro títulos y jugó ocho finales
El insólito caso de Vacherot: en semis con el segundo peor ranking y su primo como posible rival
Albert Ramos ha jugado este jueves su último partido como tenista profesional. El catalán cayó derrotado ante el británico Jan Choinski en el ATP Challenger de Valencia (6-4 y 7-5) y ha puesto punto y final a una carrera en la que cosechó varios éxitos, especialmente en tierra batida. Allí conquistó hasta cuatro títulos en Bastad (2016), Gstaad (2019), Estoril (2021) y Córdoba (2022).
Desde hace meses anunció que este iba a ser su último año en activo y peleó hasta el último punto. Nacido en 1988, Albert comenzó su trayectoria en 2007 y firmó varios hitos, como alcanzar el número 17 del mundo en 2017, y cerrando un balance de 281 victorias y 334 derrotas. También disputó hasta ocho finales de ATP individuales masculinos: Gstaad, Córdoba, Kitzbuhel, Quito, São Paulo, Montecarlo Masters 1000, Chengdú y Casablanca.
«Quiero agradecer el apoyo durante el partido. Ha sido un placer jugar aquí. Gracias también al torneo por su hospitalidad, a Pablo (Andújar). Estoy contento de haber competido aquí el que ha sido mi último partido y un poco triste, obviamente, porque han sido muchos años haciendo esto y se acaba, pero tranquilo y con la cabeza alta por haberlo dado todo», explicó después del partido emocionado.
Temas:
- Albert Ramos
- Tenis