Laporta ataca al Real Madrid: «Favorecen a un club con una televisión que explica cosas fuera de lugar»

Joan Laporta atendió a la prensa a su llegada al Gran Hotel de Albacete para la comida de directivas junto al cuadro manchego previa al duelo de cuartos de final de la Copa del Rey y no perdió la oportunidad de cargar contra el Real Madrid y acusar a club blanco de ser beneficiado contra el Rayo Vallecano el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu.

«Tengo toda la confianza en la Liga, en la Federación y en los órganos que rigen el estamento arbitral. Entiendo que son cosas que pueden pasar, pero no queremos que siempre pasen en un lado. Y que de alguna manera se vaya corrigiendo porque hay situaciones muy evidentes», comenzó señalando Joan Laporta en un tono más suave.

Pero poco a poco, el presidente del Barcelona se fue calentando: «Yo ayer hice la broma del piscinazo, pero es que vi el partido del Madrid contra el Rayo, y aparte de que no sé de donde salieron esos nueve minutos de descuento, vi muchas jugadas en la que muchos jugadores se están acostumbrando a tirarse y hacer ver que les tocan. Y eso debería ser tarjeta. Igual que pienso que a no ser que sea un pisotón intencionado y con mala fe… en la Premier enseñan amarillas…»

«No quiero dar lecciones a nadie, pero vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Fue un partido en el que le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó diez minutos cuando estaban empatados y encima un penalti en el último minuto… los penaltis son siempre opinables. Yo lo digo como aficionado. Hay penaltis que yo no los pitaría porque creo que no lo son. Toca la pelota mal, el defensa se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero que le tira al suelo. Fue exagerado. El árbitro con su criterio puede pitar lo que considere, pero desde el punto de vista del aficionado estos penaltis creo que son exagerados y no se debería haber pitado», explicó sobre las polémicas del partido disputado en el Santiago Bernabéu.

«Lo digo en sentido constructivo. A veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Pero es que resulta que están favoreciendo a un club que tiene a una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. La reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto. Que se lo hagan mirar», culminó el presidente azulgrana atacando también a la televisión del Real Madrid.